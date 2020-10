Der Kanton Zug will ab sofort besser auf noch mehr Coronafälle vorbereitet sein Das Zuger Contact-Tracing war in den letzten Wochen stark überlastet. Inzwischen habe man dies gelöst, sagt der Gesundheitsdirektor. Zoe Gwerder 23.10.2020, 05.00 Uhr

Das zweite Wochenende im Oktober werden die Verantwortlichen der Zuger Gesundheitsdirektion wohl nicht so schnell vergessen. Es ist das Wochenende nach jenem Donnerstag, an dem unsere Zeitung kritisierte, das Contact-Tracing mache am Sonntag Pause. Das Wochenende, an welchem der Gesundheitsdirektor am Samstag in einem Kurzinterview bekräftigte, man habe die Sache im Griff – auch wenn bereits da die Zahlen seit rund einer Woche regelmässig die Zwanziger-Hürde knacken. Es ist das Wochenende, an dem die Zahl der neu infizierten Personen dermassen stark in die Höhe schnellt, dass es das Contact-Tracing definitiv überlastete.