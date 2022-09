Vereine & Verbände Der Kirchenchor Gut Hirt war auf Reisen Über drei Alpenpässe führte der Chorausflug. Ein besonderes Erlebnis war die Fahrt mit der Furka-Dampflok. Für den Kirchenchor Gut Hirt: Pia Heidelberger und Christa Roos, Co-Präsidium 08.09.2022, 18.49 Uhr

Der Kirchenchor Gut Hirt auf seiner diesjährigen Chorreise.

Mit Vorfreude auf ein spannendes Programm machte sich der Kirchenchor, begleitet von Ehrenmitgliedern und Gästen, Ende August auf die Reise Richtung Realp. Ein erster Zwischenstopp in Andermatt ermöglichte den Teilnehmenden einen Spaziergang durch das schmucke Dorf. Weiter ging es mit dem Car bis Realp, wo die Kirchenchormitglieder in die Furka-Dampfbahn umsteigen durften. Die Fahrt mit der rund 100-jährigen Dampflok und den etwa gleich alten Personenwagen war ein besonderes Erlebnis. Gemächlich zog die grösstenteils unberührte Alpenlandschaft vorbei. Die Strecke führte durch wilde Schluchten und entlang von steilen Berghängen bis hinauf auf den über 2000 Meter hoch gelegenen Furkapass. Oben angelangt, wurden die Reisenden während der 30-minütigen Pause mit einem Apéro verwöhnt.

Auf Einkaufstour in Meiringen

Gut gelaunt ging es weiter mit Dampf bis hinunter nach Oberwald. Dort endete die spannende Zugfahrt. Nach einem gemütlichen und feinen Mittagessen führte die Reise weiter durch die herrliche, teils karge Alpenlandschaft über den Grimsel bis nach Meiringen. Gestärkt mit Kaffee und die Einkaufstaschen voll mit feinen Meringues machte sich die Reiseschar auf den letzten Teil ihrer Reise. Via Brünig – dem dritten Alpenpass an diesem Tag – kamen alle müde, aber voll von wunderbaren Eindrücken zurück nach Hause.

Vereine & Verbände: So funktioniert’s

Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden.



Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch.



Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines Word- Dokuments.



Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.