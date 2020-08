Rückblick Der lange Weg bis zum elektronischen Patientendossier Seit 2017 gibt es für das elektronische Patientendossier eine gesetzliche Grundlage. Der Weg bis dahin war beschwerlich. Harry Ziegler 06.08.2020, 05.00 Uhr

Die Geschichte des elektronischen Patientendossiers (EPD) beginnt vor gut 13 Jahren. Nach langen und manchmal äusserst kontroversen Diskussionen einigte sich das eidgenössische Parlament erst 2015 auf ein EPD-Gesetz. «Dieses ist in vielerlei Hinsicht unbefriedigend», führt der Zuger Gesundheitsdirektor Martin Pfister aus. Schliesslich wurde am 15. April 2017 das Gesetz in Kraft gesetzt. Wobei sich Stände- und Nationalrat erst auf einen Kompromiss bezüglich Übergangsfristen einigen mussten. Dabei ging es um die Frist, binnen derer sich Spitäler und Heime einem EPD-Anbieter anschliessen müssen.

Der Kompromiss sieht nun vor, dass sich Spitäler innert drei Jahren und Heime innert fünf Jahren einem solchen Anbieter anschliessen müssen. In der Schweiz befinden sich gegenwärtig neun sogenannte Stammgemeinschaften im Zertifizierungsverfahren.

Das elektronische Patientendossier ist laut Bundesangaben ein Zusammenschluss von einzelnen autonomen Projekten. Dabei organisieren sich Gesundheitsfachpersonen und ihre Organisationen in einem Verbund. In einigen Gemeinschaften können die Patientinnen und Patienten ihr persönliches EPD eröffnen. Solche Gemeinschaften nennt man Stammgemeinschaften. Dazu gehört auch die XAD Stammgemeinschaft (Trägerverein Cantosana AG, Betriebsgesellschaft Axsana AG), in der der Kanton Zug dabei ist.

Die Zertifizierungsverfahren wurden im Frühjahr gestoppt

«Im März 2020 kamen überraschend neue Anforderungen im Bereich von technischen Sicherheitsprüfungen, die zu einem Stillstand aller Zertifizierungsverfahren in der Schweiz führten», erklärt Martin Pfister. Deshalb sei in der Schweiz weder eine Stammgemeinschaft zertifiziert noch eine Zertifizierungsstelle akkreditiert. Laut Martin Pfister – der als Verwaltungsrat der Cantosana Einblick in die von Cantosana mitkontrollierte Axsana AG hat – sei Axsana die einzige Stammgemeinschaft gewesen, die am gesetzlichen Termin vom 15. April dieses Jahres die Entwicklungen abgeschlossen hatte und mit der Tätigkeit hätte beginnen können. Dies trotz massiver Verzögerungen beim Bundesamt für Gesundheit in der Bereitstellung der Grundlagen. Die Axsana betreibe aber trotz der Widrigkeiten ein Testsystem sowie eine Supportorganisation für die Spitäler und stelle Schulungsunterlagen und weitere Hilfsmittel zur Verfügung. Nur: «Das Bundesamt für Gesundheit ist nicht bereit, für sein Verschulden die zumindest finanzielle Verantwortung zu tragen», so Pfister. Es zeichnet sich nun ab, dass die Zertifizierungsverfahren zwischen Herbst 2020 und Frühling 2021 abgeschlossen werden können. Sobald eine Stammgemeinschaft zertifiziert ist, kann sie mit der Einführung des EPD bei ihren Gesundheitsfachpersonen und der Bevölkerung im Einzugsgebiet beginnen.

Das Dossier ist für die Bevölkerung freiwillig

Das EPD ist eine Sammlung persönlicher medizinischer Dokumente mit behandlungsrelevanten Informationen. Das entsprechende Bundesgesetz umschreibt die Ziele des EPD so: «Mit dem elektronischen Patientendossier sollen die Qualität der medizinischen Behandlung gestärkt, die Behandlungsprozesse verbessert, die Patientensicherheit erhöht und die Effizienz des Gesundheitssystems gesteigert sowie die Gesundheitskompetenz der Patientinnen und Patienten gefördert werden.» Das EPD ist für die Bevölkerung freiwillig. Bei den Behandelnden sind nur Spitäler und Pflegeheime verpflichtet, sich dem EPD anzuschliessen. Personen und Organisationen, die nicht an der Behandlung beteiligt sind, haben keinen Zugriff auf das Dossier.

«Es ist unter Fachleuten unbestritten, dass eine sichere digitale Infrastruktur für Entwicklung der Digitalisierung im Gesundheitswesen und damit für die Behandlungsqualität, den medizinischen Fortschritt, die Förderung der integrierten Versorgung und die Kosteneffizienz eine zentrale Rolle spielt», sagt der Zuger Gesundheitsdirektor Martin Pfister und ergänzt: «Die Schweiz hat diesbezüglich einen Rückstand gegenüber anderen Ländern.»

Hinweis: Weitere Informationen gibt es auf www.patientendossier.ch und www.e-health-suisse.ch.