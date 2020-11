Leserbrief Der Leser erlebt viel Unsicherheit und Angst Ein offener Brief an Bundesrat Ueli Maurer 02.11.2020, 16.45 Uhr

Sehr geehrter Herr Bundesrat, ich bin zutiefst besorgt. Es drängt mich, Ihnen zu schreiben, in der Hoffnung, Gehör zu finden. Ich bin 75 Jahre alt, Vater von fünf Kindern und Grossvater diverser Enkel. Insbesondere diesen Jüngsten gegenüber sehe ich mich in der Pflicht, meine Stimme zu erheben. Ich habe – trotz grundsätzlicher Medienabstinenz – einen kurzen Ausschnitt aus Ihrer Rede vom vergangenen Samstag gehört. Ich stellte dabei – mit Genugtuung – fest, dass auch Ihnen aufgefallen ist, dass die freie Meinungsäusserung in diesem Land aktuell in Gefahr ist. Ich gehöre zu den Andersdenkenden und weiss aus eigener Erfahrung, wovon Sie reden. Der gesellschaftliche Spaltkeil steckt inzwischen schon erschreckend tief. Die Situation, wie wir sie aktuell in diesem Land und in weiten Teilen der übrigen Welt haben, ist mehr als besorgniserregend.

Ich habe in diesem Zusammenhang auch schon Ihren Kollegen Berset und Ihre Kollegin Sommaruga angeschrieben und um Masshalten gebeten. Ohne Echo brieflich oder in ihren Taten. Ganz im Gegenteil. Ich werde den Verdacht nicht los, dass zumindest diese beiden inzwischen jegliche Bodenhaftung verloren haben.

Wenn ich mich heute an Sie wende, sehr geehrter Herr Maurer, geschieht das aus meinem Eindruck, dass Sie noch über so etwas wie guten Menschenverstand verfügen. Ich schreibe öfter Leserbriefe, um meine Mitmenschen aufzuklären, was notabene Aufgabe des BAG wäre. Verheerend und nur Angst und Panik schürend sind die täglich prominent publizierten ominösen Fallzahlen, die als solche, wie Sie so gut wissen wie ich, nichts Handfestes aussagen, nur Verunsicherung und Angst provozieren. Sinn machen ja eigentlich nur die Zahl der Spitaleinweisungen und Todesopfer (differenziert in an und mit C. gestorben). Hilfreich wäre gewiss, dass nur noch ärztliche verordnete Tests zugelassen wären. Testen ohne Symptome macht, wie Ihnen jeder erfahrene Mediziner bestätigen würde, absolut keinen Sinn. Hinzu kommt natürlich noch dieser weder validierte noch für Testzwecke geeignete PCR-Test, der absolut unzuverlässige Aussagen macht. Er dient allein dem Generieren beunruhigender Fallzahlen. Ohne diese liessen sich keinerlei Massnahmen begründen.

In diesem Sinne hätte ich einfach die grosse Bitte an Sie, diesem unsinnigen und gefährlichen Zahlen-Terror ein Ende zu setzen. Die Stimmung in der Bevölkerung dieses Landes ist im Keller. Ich erlebe viel Unsicherheit und Angst, aber auch Verzweiflung und unbändige Wut. Ich erwarte vom Bundesrat ein rasches und dezidiertes Handeln in Richtung Entspannung. Alles andere schiene mir unverantwortlich und birgt nicht zu unterschätzende Gefahren.

In hoffnungsvoller Dankbarkeit für Ihr engagiertes Einstehen für eine «wiedervereinigte Schweiz» grüsse ich Sie freundlich.

Daniel Wirz, Zug