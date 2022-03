Handball: Die Zugerinnen sind derzeit das Mass aller Dinge

Der LK Zug deklassiert auch das zweite Spitzenteam Die Handballerinnen gewinnen in der Finalrunde der SPL1 gegen Brühl mit 33:23 und sind Leader. Raphael Biermayr 20.03.2022, 19.44 Uhr

Zugs Celia Heinzer (in Blau) lässt Brühl-Goalie Sladana Dokovic beim Penalty keine Abwehrchance. Bild: Matthias Jurt (Zug, 20. März 2022)

Der LK Zug ist derzeit das Mass aller Dinge im hiesigen Handball. Dem 28:19-Erfolg gegen die Spono Eagles vom Mittwoch liessen die Zugerinnen am Sonntagabend ein 33:23 gegen den LC Brühl folgen.

Nachdem erst in der vierten Minute der erste Treffer der Partie gefallen war, agierte der LKZ konzentrierter und hinten wie vorn konsequenter. Einmal mehr ragte Celia Heinzer heraus. Sie verteidigte mit Stefanie Eugster im Mittelblock stark und erzielte zudem drei der ersten vier Treffer der Zugerinnen. Nach der Pause erwischten die Brühlerinnen den besseren Start. Doch Goalie Désirée Ligue verhinderte mit einer wichtigen Parade in der 39. Minute den Anschlusstreffer zum 16:17. In der Folge sollte Brühl fast zehn Minuten lang kein Tor mehr gelingen. Die Zugerinnen skorten hingegen regelmässig und zogen bis zur 44. Minute vorentscheidend auf 23:15 davon.

Zugs Andreea Taivan (vorn) im Zweikampf mit Patrizia Brunner. Bild: Matthias Jurt (Zug, 20. März 2022)

Noch zweimal gegen Brühl

Dank dem vierten Sieg de suite liegt der LKZ nach Verlustpunkten an der Tabellenspitze. In der laufenden Woche ruht die Meisterschaft. Am nächsten Samstag steht für Zug der Cup-Halbfinal auf dem Programm – in St.Gallen gegen den LC Brühl. Und der nächste SPL1-Finalrundengegner heisst am 30. März: Brühl.