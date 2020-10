Der LK Zug feiert gegen einen Erstligisten im Cup den standesgemässen Kantersieg

Die Handballerin Sibylle Scherer wollte beim LK Zug aufhören – jetzt hat sie mit 1583 Toren einen neuen Rekord aufgestellt

Sie produziert Tore fast am Laufmeter beim LK Zug. Doch den Fokus setzt Handballerin Sibylle Scherer anderswo: Sie will das Team in den Vordergrund stellen und den Jungen mit ihrer Erfahrung helfen.