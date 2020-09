Der LK Zug verliert zum ersten Mal in der laufenden Saison Die Zugerinnen unterliegen Brühl im Spitzenspiel der SPL1 24:27. Ihnen fehlte die letzte Überzeugung. Michael Wyss 27.09.2020, 13.38 Uhr

Nach drei Siegen in Serie hat der LK Zug die erste Niederlage in der laufenden Kampagne bezogen. In St. Gallen verlor er gegen Brühl mit 24:27. Der Zuger Co-Captain Leah Stutz zeigte sich enttäuscht, denn dieser Nackenschlag war vermeidbar gewesen: «Der Ausgang der Partie stand lange Zeit auf Messers Schneide. Leider fehlten uns in der Schlussphase die letzte Überzeugung und die Durchschlagskraft. Schade, die Niederlage war unnötig. Wir wissen aber, was wir besser machen müssen.»