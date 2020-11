Der neue UBS-Chef Ralph Hamers zieht nach Zug und scheint damit in guter Gesellschaft: Ist Zug ein Hotspot für Banker? Sergio Ermotti, Thomas Jordan und neu Ralph Hamers - Bankenchefs zieht es oft in die Stadt Zug. Ist es der Charme der Innerschweiz oder eher der verlockende Steuersatz? Tijana Nikolic 16.11.2020, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der neue UBS-Chef Ralph Hamers wohnt neu in Zug, wie dem Schweizer Handelsregister zu entnehmen ist. Liegt das wohl an der charmanten Altstadt oder dem schönen Zugersee, von dem aus sich ein wunderbarer Blick auf Eiger, Mönch und Jungfrau bietet? Dazu wollte sich der UBS-Mediensprecher nicht äussern, da es Hamers’ Privatsache sei.

Ralph Hamers, neuer CEO der UBS. Walter Bieri / KEYSTONE

Böse Zungen könnten behaupten, es sei vordergründig der schweizweit tiefste Steuersatz in der Stadt Zug, der den Holländer und seine Familie in die Innerschweiz lockte und nicht in die Nähe des UBS-Hauptsitzs nach Zürich. Der ehemalige Geschäftsleiter der holländischen Bank ING ist mit dieser Entscheidung bei Weitem nicht das einzige Schwergewicht der Finanzbranche.

Die Liste der Reichen, die sich für einen Wohnsitz in Zug entscheiden, ist lang. Eine Recherche im Schweizer Handelsregister ergibt, dass auch Hamers Vorgänger, der ehemalige UBS-Konzernchef Sergio Ermotti, schon länger in Zug wohnt. Auch Thomas Jordan, Chef der Schweizerischen Nationalbank, lebt nach dem Verkauf seiner Villa in Küsnacht an der Goldküste am unteren rechten Zürichseeufer im Bezirk Meilen, seit etwa zwei Jahren in Zug. Gleichermassen wird auch Hanspeter Rhyner, der neue CEO der Zuger Kantonalbank, kommenden Frühling von Mollis im Kanton Glarus in die Region Zug ziehen, wie einer Mitteilung der ZKB zu entnehmen ist. Sein Vorgänger Pascal Niquille wohnt in Oberwil bei Zug.

Zug ist «unschlagbar» mit dem Spitzensteuersatz von 22,38 Prozent

Doch nicht nur millionenschwere Banker zieht es nach Zug. Einen Teil ihrer Residenzen hat auch die milliardenschwere Familie Brenninkmeijer, Erben der Textilkette C & A, nebst Luzern und Schwyz auch in Zug, laut des Wirtschaftsmagazins Bilanz. Auch der russische Oligarch Viktor Vekselberg lebt seit Jahren am Zugerberghang mit bester Sicht auf den Zugersee. Den Zentralschweizer Steuerexperten und Vorstand der Zentralschweizerischen Vereinigung diplomierter Steuerexperten ZVDS Bruno Kaech überrascht das nicht: «Zug ist mit seinem Steuersatz von 22,38 Prozent der Spitzenreiter in der Schweiz.»

Zug ist bei Reichen als Wohnort beliebt. Matthias Jurt, 19.09.2020

Nebst den tiefen Steuersätzen sowohl für natürliche wie auch juristische Personen seien die Möglichkeit der Pauschalbesteuerung, ein vereinfachtes Veranlagungsverfahren für ausländische Staatsangehörige, die ihren Wohnsitz in der Schweiz haben, hier aber keiner Erwerbstätigkeit nachgehen, die «kunden- und lösungsorientierte» Behandlung durch die Steuerbehörden sowie die Rechts- und Planungssicherheit steuerlich als vorteilhaft bei einem Zuzug nach Zug anzusehen.

«Zug war nicht immer ein Steuerparadies»

Vermögende und einkommensstarke Personen sowie gewinn- und kapitalstarke Unternehmen würden in den Kantonen zu einer Erhöhung der Steuerkraft führen. «Da diese natürlichen und juristischen Personen den Grossteil an das Steueraufkommen beitragen, sind sie für die Kantone wichtig», erklärt Kaech. Zudem würden viele hochqualifizierte Mitarbeitende in diesen Unternehmen arbeiten, welche letztlich an ihren Wohnsitzgemeinden auch überdurchschnittliche Einkommens- und Vermögenssteuern bezahlen.

«Zug war nicht immer ein Steuerparadies», weiss Kaech. Der Aufschwung Zugs habe in den 1960er-Jahren mit der Spezialbesteuerung der sogenannten Statusgesellschaften wie Holdinggesellschaften oder gemischten Gesellschaften, die untergeordnete Geschäftsaktivitäten in der Schweiz, jedoch primär auslandbezogene Geschäftstätigkeiten aufwiesen, begonnen. Dies ging allerdings langsam voran, im Jahr 1975 war der Vorsprung Zugs gegenüber dem schweizerischen Mittel verhältnismässig moderat. «Erst Anfang der 1980er-Jahre stieg der Zuger Wert an», so Kaech weiter. Zug konnte anschliessend durch die wachsende Grundsteuer der juristischen Personen die Steuersätze sowohl für natürliche wie juristische Personen senken. Damit wurde Zug auch für vermögendere und einkommensstarke, natürliche Personen interessant.

Der Zuger Stadtpräsident Karl Kobelt freue sich, dass Zug generell als Wohnort sehr beliebt sei. Dass Ralph Hamers die Stadt Zug als Wohnsitz gewählt hat, war ihm nicht bekannt: «Ich habe Herrn Hamers noch nicht getroffen und freue mich, ihn bei Gelegenheit kennenzulernen.»