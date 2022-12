Vereine & Verbände Der OYM-Chef informierte Für die Bürgerkanzlei Cham: Thomas Gretener, Bürgerschreiber 22.12.2022, 18.06 Uhr

Cham Die von 67 Stimmberechtigten besuchte Bürger­gemeindeversammlung Cham stimmte am 13. Dezember allen Geschäften einstimmig zu. Im Mittelpunkt stand die Genehmigung des Budgets 2023. Es rechnet mit einem Überschuss von 212397 Franken. Auch für das Jahr 2023 sind keine Steuern vorgesehen.

Bürgerpräsident Jörg Beck begrüsste Dr. Hanspeter Strebel, CEO von OYM und VR-Präsident des EVZ, der über sein Leben und seine Motivation, das OYM in Cham zu erstellen und zu betreiben, berichtete. Schon in jungen Jahren begeisterte er sich für den Eishockeysport. Hanspeter Strobel studierte später Pharmazie und übernahm die Apotheke seines Vaters. Die Erfindung eines Medikaments machte ihn zu seinem vermögenden Mann. Das ermöglichte ihm, als Privatmann den Sportkomplex OYM zu erstellen und Sportlern optimale Trainings­bedingungen zu ermöglichen.

Aus Strebels Ausführungen spürte man eine grosse Leidenschaft für sein Projekt heraus. Entsprechend gingen viele Fragen an den Referenten. Mit einem grossen Applaus bedankten sich die Anwesenden bei Hanspeter Strebel für die spannenden Ausführungen.

