Der Pannen-Lift am Bahnhof Zug Die Feuerwehr rückte in den vergangenen Monaten viermal zu einer Liftrettung am Bahnhof aus. Zoe Gwerder 16.12.2019, 11.45 Uhr

Am Bahnhof in Zug ist in den vergangenen Monaten wiederholt einer der Lifte stecken geblieben und die Feuerwehr war aufgeboten worden. Wie ein Leser meldet, habe es sich dabei immer um jenen Lift vis-a-vis der Confiserie Sprüngli gehandelt. Ein Blick auf die Internetseite der Freiwilligen Feuerwehr Zug (FFZ) bestätigt, dass diese für die Rettung viermal aufgeboten wurde. Letztmals am 5. Dezember. Davor dreimal im August. FFZ-Kommandant Daniel Jauch bestätigt die Einsätze. «Je nach Tageszeit und Art der Panne werden wir von der Liftfirma für solche Rettungen aufgeboten.» Bei den vier Einsätzen dieses Jahres am Bahnhof Zug, sei die Situation jeweils bereits gelöst gewesen und die Personen aus dem Lift befreit.

Dass die Feuerwehr gleich viermal innert eines Jahres zu einem Lift am Bahnhof aufgeboten wurde, sei aber schon aussergewöhnlich. Jauch spricht von einer Häufung. Tatsächlich zeigt der Blick auf die Einsatzmeldungen der Feuerwehr, dass diese im vergangenen Jahr insgesamt zwölfmal für Liftrettungen aufgeboten wurde – inklusive jenen vier am Bahnhof. Im Vorjahr gab es sieben Aufgebote, worunter zwei den Bahnhof Zug betrafen. 2017 musste die Feuerwehr nie zum Bahnhof ausrücken.

SBB bleiben mit ihrer Antwort vage

Mit den Pannen konfrontiert gibt die Medienstelle der SBB verhalten und knapp Auskunft. «In den vergangenen Monaten kam es vereinzelt vor, dass die Feuerwehr parallel zum Piketteur der Wartungsfirma aufgeboten wurde», bestätigt diese die Ereignisse. «Dass ein Lift aussteigt, kann trotz ordnungsgemässer Wartung durch die Hersteller- beziehungsweise Wartungsfirma vorkommen. Wir bedauern allfällig entstandene Unannehmlichkeiten.» Zu Fragen betreffend Alter der Lifte, Wartungsintervallen sowie zur Lösung des Problems gab das Unternehmen keine konkrete Antwort. Der SBB-Sprecher Oli Dischoe schreibt: «Eine Statistik hierzu führen wir nicht. Wir sind froh, dass niemand zu Schaden kam. Der Bahnverkehr war vom defekten Lift nicht tangiert.»

Schlagzeilen machte einer der Lifte am Bahnhof Zug bereits im September 2018. So musste bei einem der beiden Liftrettungs-Einsätzen die Feuerwehr nicht nur ausrücken, sondern auch tätig werden. Sieben Personen steckten mit dem Lift fest, wie damals «20 Minuten» berichtete. In solchen Fällen werde jeweils der Strom abgestellt, der Maschinenraum geöffnet und der Lift von Hand mit dem entsprechenden Rad in seine übliche Position gebracht, erklärte damals Jauch.