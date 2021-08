Fussball Der SC Cham bleibt ungeschlagen Cham trotzt dem Leader Breitenrain in einem hart umkämpften Auswärtsspiel und ringt ihm ein Unentschieden ab. Martin Mühlebach 29.08.2021, 17.32 Uhr

SC Cham-Spieler Nico Siegrist.

Mit Breitenrain (3 Spiele, 9 Punkte) und Cham (3 Spiele, 7 Punkte) trafen zwei Teams aufeinander, die erfolgreich in die Promotion-League-Saison 2021/2022 starteten. Spannung lag in der Luft, als die beiden Teams im Direktduell aufeinandertrafen.

Auf dem Kunstrasen im Stadtquartier Breitenrain entwickelte sich von der ersten Spielminute an eine hart umkämpfte Partie. Die Gastgeber schlugen sofort ein horrendes Tempo an. Mit Erfolg. In der 7. Minute, nach dem ersten Eckball, erzielte Lüthi mit einem wuchtigen Kopfball die 1:0-Führung der Berner. Der Chamer Torhüter Anthony Von Arx hatte nicht den Hauch einer Abwehrchance.

«Gut getimter Flankenball»

Wer glaubte, die Chamer wären ob des frühen Gegentores geschockt, der irrte sich. Sie fanden immer besser ins Spiel. Mit schnellen, geradlinig vorgetragen Angriffen tauchten sie nun vermehrt vor dem Gehäuse des Berner Schlussmanns Hornung auf. In der 16. Minute fiel der 1:1-Ausgleich durch Nico Siegrist, der einen Flankenball von Lucas Thöni direkt abnahm und unhaltbar in die hohe hintere Torecke knallte. Sportchef Marcel Werder freute sich: «Dieser Treffer war sowohl in der Entstehung als auch im Abschluss eine Augenweide. Und Nico Siegrist frohlockte: «Ich traf den gut getimten Flankenball von Lucas optimal.» Nach dem Ausgleichstor gaben die Gäste nun klar den Ton an. Breitenrain musste froh sein, dass ein Verteidiger einen Schuss von Siegrist auf der Torlinie wegzuschlagen und das 1:1-Unentschieden in die Halbzeitpause zu retten vermochte.

«Punkteteilung geht in Ordnung»

Nach dem Wiederanpfiff neutralisierten sich die beiden Teams über weite Strecken des Spiels, das von vielen Zweikämpfen geprägt wurde. Der Spielfluss litt. Cham fehlte die Genauigkeit im Spielaufbau und die Durchschlagskraft im letzten Drittel des Spielfeldes. Breitenrain entriss den Gästen zunehmend das Spieldiktat. Die Berner tauchten nun das eine oder andere Mal mit hohen Flankenbällen und Standards gefährlich vor dem Chamer Keeper auf. Am Resultat änderte sich aber nichts mehr.

Der SC Cham bleibt auch nach der 4. Runde ungeschlagen. Der 1:1-Schlussstand darf insgesamt als gerecht bezeichnet werden. Der Chamer Trainer Roland Schwegler befand nach dem Schlusspfiff: «Es war ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen. In der 2. Halbzeit haben wir unsere spielerische Linie ein wenig verloren. Wir konnten den nötigen Druck nicht mehr ausüben – ich bin zufrieden mit dem einfachen Punktegewinn.»

Sportchef Marcel Werder gab nach dem Spiel zu Protokoll: «Diesen einen Punkt nehmen wir gerne mit. Es war – wie immer hier auf dem Berner Kunstrasen – ein intensiv geführtes Spiel.» Werder schob objektiv betrachtet hinterher: «In der 2. Halbzeit mussten wir beissen, doch am Ende geht die Punkteteilung, sowohl für Breitenrain als auch für uns, absolut in Ordnung.»