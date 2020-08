Der SC Cham verpasst den Einzug in die Hauptrunde im Schweizer Cup In einem spektakulären Match in der Qualifikation der Promotion League unterliegt der Sportclub dem FC Köniz 5:7 nach Penaltyschiessen. Michael Wyss 28.08.2020, 23.13 Uhr

Der SC Cham ist am Freitag Köniz mit 5:7 im Penaltyschiessen unterlegen. Nico Siegrist (auf Zuspiel von Cristian Miani) brachte die Gäste früh mit 1:0 in Führung (7.). Auf den nach einer Stunde etwas glückhaften Ausgleichstreffer hatte Kevin Röthlisberger die richtige Antwort mit dem erneuten Führungstreffer in der 62. Minute. Sehenswert schlenzte er den Ball aus rund 40 Metern nach einem Eckball in die Maschen.

Nico Siegrist (in Rot) bringt die Chamer mit 1:0 in Führung.

Bild: Matthias Jurt (Rotkreuz 1. August 2020)

Doch die Berner steckten nicht auf und erzielten in der 3. Minute der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer zum 2:2. Das war besonders bitter für die Gäste, denn Lukas Riedmann hatte in der 72. Minute die Möglichkeit zum 3:1 vergeben. In der Verlängerung brachte Bahlouli die Gastgeber in Führung, ehe Jan Loosli per Kopf zum 3:3 ausglich.

Im Penaltyschiessen behielt Köniz schliesslich das glücklichere Ende für sich. Die Chamer Fabio Niederhauser und Nico Siegrist scheiterten.

Für die Chamer geht es in der Promotion-League-Meisterschaft weiter. Am kommenden Mittwoch kommt Bellinzona auf das Eizmoos (ab 19.30).

Köniz – Cham 7:5 n. P. (0:1, 2:2, 3:3)

Liebefeld-Hessgut. – 200 Zuschauer. – Tore: 7. Siegrist 0:1. 59. Bahlouli 1:1. 62. Röthlisberger 1:2. 93. Rizzo 2:2. 105. Bahlouli 3:2. 115. Loosli 3:3. – Penaltyschiessen: Niederhauser verschiesst, Rizzo trifft, Wiskemann trifft, Naili trifft, Siegrist verschiesst, Cani trifft, Riedmann trifft, Boss trifft. – Startaufstellung Cham: Peterhans; Thöni, Bender, Niederhauser, Stefanovic; Rüedi, Loosli, Miani; Riedmann, Siegrist, Hoxha.