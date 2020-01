Der Schwingerkönig kehrt am 5. Januar nach Zug zurück Christian Stucki wird am Sonntag im Rahmen von Unihockeyspielen der NLA-Teams von Zug United zugegen sein. Raphael Biermayr 03.01.2020, 05.00 Uhr

Am 3. Dezember 2017 zeigte sich Christian Stucki zu Schauzwecken im Trikot von Zug United. Bild: Werner Schelbert

Die Wiederaufnahme der NLA-Meisterschaft der Teams von Zug United wird mit einem besonderen Besuch verbunden: Christian Stucki, der bekanntlich im vergangenen August in Zug Schwingerkönig wurde, wird am Sonntag in der Sporthalle unter anderem Autogramme geben und Teil eines Showmatches sein. Sein Team spielt gegen eine Auswahl des Organisationskomitees des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (Esaf). Neben Stucki finden sich die herausragenden Zuger Schwinger Pirmin Reichmuth, Marcel Bieri und Noe van Messel im Aufgebot, teilen die Organisatoren mit.