Der Stadtzuger Gemeinderat soll auch nach der Coronapandemie im Casino tagen Mehrere Parlamentarier sind vom aktuellen Sitzungsstandort überzeugt und fordern seine Festschreibung als Standard. Harry Ziegler 01.10.2020, 05.00 Uhr

Manchmal braucht es einen Wink des Schicksals, um über Traditionen und einen allfälligen Bruch mit diesen, nachzudenken. Das haben Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus allen Fraktionen im Grossen Gemeinderat der Stadt Zug (GGR) getan. Gegenwärtig tagt das Stadtparlament coronabedingt im Casino Zug und nicht wie gewohnt im Kantonsratssaal des Regierungsgebäudes. Und das Debattieren im Casino hat offenbar Eindruck hinterlassen.

In einem Postulat fordern die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte Gregor Bruhin (SVP), Barbara Gysel (SP), Benny Elsener (CVP), Maria Hügin Birrer (FDP), Monika Mathers-Schregenberger (ALG-CSP) und David Meyer (GLP) das Büro des Gemeinderates auf, zu prüfen, ob das Casino «als neuer ordentlicher Tagungsort festgelegt wird».

Vier Sitzungen zeigen: Es funktioniert

«Seit dem 12. Mai 2020 finden die GGR-Sitzungen erfolgreich so statt, mit bisher vier Sitzungen konnte unter Beweis gestellt werden, dass die Lokalität sehr gut nutzbar ist», schreiben die Postulanten – und danken auch der städtischen Verwaltung, die dies möglich macht. Die Postulanten schliessen daraus:

«Die Vorteile des Theater Casino Zug überwiegen ganz klar und erleichtern die parlamentarische Arbeit.»

Besonders angetan sind sie von den Platzverhältnissen. Während man im Kantonsratssaal dicht an dicht sitzt, sei es wesentlich angenehmer, im Casino zu arbeiten. Und hygienischer. Ein wichtiger Grund sei aber auch die Stärkung des Standorts. «Das Theater Casino Zug ist eines der symbolträchtigen Gebäude der Stadt Zug, welches sich erst noch in städtischem Besitz befindet. Im Kantonsratssaal sind wir als Stadtzuger lediglich zu Gast.» Es böte sich an, das Casino als dauernden Tagungsort zu nutzen.

Die Frage nach den Kosten stellt sich

Bewusst ist den Postulanten aber auch, dass allfällig anfallende Kosten im Casino höher sein könnten als im Kantonsratssaal. Hier soll aufgezeigt werden, in welchem Rahmen sich diese bewegen.

Im Übrigen sei das Büro des GGR eingeladen, bei Beantwortung des Vorstosses eine umfassendere Analyse von Vor- und Nachteilen vorzunehmen, schreiben die Postulanten abschliessend.