Stadtparlament Zug genehmigt Budget 2022

Zug Steuerrabatt über zwei Prozent wurde zum Thema im Stadtparlament Ausgiebig wurde am Dienstagnachmittag im Grossen Gemeinderat über das Budget 2022 diskutiert. Die Stadt Zug steht finanziell auf gesunden Beinen da – über einige Kostenstellen war man sich uneins. Vanessa Varisco 14.12.2021, 17.47 Uhr

Trotz anders lautendem Antrag wird kein Steuerrabatt gewährt.

«Zug geht es gut. Zug geht es auch weiterhin gut.» Das sagte der Finanzvorsteher André Wicki an der Medienorientierung zum Budget 2022 Ende Oktober. Und diesen Eindruck wiederholte er an der gestrigen Sitzung des Grossen Gemeinderats, als das Parlament über eben jenes Budget debattierte. «Zug ist eine gesunde Stadt», sagte Wicki. Sie zeichne sich durch ihre Steuerattraktivität, den guten Mix aus nationalen und internationalen Unternehmen, die Überschaubarkeit und die politische Stabilität aus. Beim Budget 2022 rechnet man mit einem Überschuss von rund 6,4 Millionen Franken bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 54 Prozent. Das bezeichnete Wicki als «ein ausgeglichenes Budget».

Stadtrat und Entourage erhielten von Geschäftsprüfungskommissionspräsident Philip C. Brunner (SVP) Lob: «Unsere Steuerzahler können davon ausgehen, dass beim Budget 2022 in ihrem Sinne erneut exakt und sorgfältig gearbeitet worden ist.» Aus Sicht der GPK gab es wenig zu bemängeln.

Gute Rahmenbedingungen seien zu schaffen

Lob gab es auch von den Vertreterinnen und Vertretern der Parteien. Gemeinderätin Maria Hügin (FDP) sagte in der Diskussion: «Vor uns liegt ein sehr erfreuliches Budget. Es gibt wenig zu diskutieren und das ist ein gutes Zeichen.»

Zu diskutieren gab es dann aber doch. Die FDP-Frau fügte an: Es gelte zu bedenken, dass man noch immer in einer globalen Krise stecke. «Darauf hat die Stadt selbst keinen Einfluss», führt sie aus. Doch die Stadt Zug könne gute Rahmenbedingungen schaffen, um weiterhin attraktiv zu bleiben für die Bevölkerung.

Aber nicht alle Parteien warenrestlos begeistert. Die SVP bemängelte einen Posten, der für das Bildungsdepartement vorgesehen ist. Aufgrund der erwarteten steigenden Schülerzahlen sieht der Stadtrat nämlich vor, mehr Geld für Lehrpersonal einzusetzen. Insgesamt wird ein Mehraufwand von 3,3 Millionen Franken von 2021 zu 2022 budgetiert. Das ist zu viel, findet die SVP. Gemeinderat Roman Küng sagt dazu:

«Es ist ein krasses Missverhältnis von Schülerwachstum und geplanten Ausgaben.»

Im Vergleich zu anderen Gemeinden würde die Stadt Zug sehr viel Geld für Bildung in die Hand nehmen. Die SVP stelle deshalb den Antrag, den Betrag für das Bildungsdepartement auf 78 Millionen Franken wie im Budget 2021 zu belassen.

In der Detailberatung erklärte Stadträtin Vroni Straub, dass im Bildungsdepartement viel Geld investiert würde – und zwar nicht nur in die Schulen selbst, sondern auch in Bibliothek oder Musikschule. Ausserdem würde man derzeit Geld in Betreuungsplätze investieren – vor allem auch, weil die Nachfrage der Eltern mehrfach angezeigt wurde. Der Antrag der SVP blieb letztlich erfolglos, man entschied sich deutlich für den Antrag des Stadtrats.

Steuerrabatt über zwei Prozent vorgeschlagen

Ausserdem stiess der SVP sauer auf, dass trotz hohen Überschusses die Steuern nicht gesenkt werden. Er stellte deshalb den Antrag auf einen einmaligen Steuerrabatt für 2022 über zwei Prozent.

Ganz anders sah das Stefan Hodel (ALG). Er sprach davon, froh zu sein, dass die Senkung des Steuersatzes «nicht schon wieder ein Thema» sei. «Ein tiefer Steuersatz bedeutet hohe Mieten, hohe Landpreise, Zuzug von Finanzkräftigen, die übermässig Wohnraum benötigen, zum Teil sogar, ohne physisch anwesend zu sein», erklärte er dazu wenig später. Stadtrat André Wicki empfahl, bei den 54 Prozent zu bleiben, da zwei Steuerprozent weniger acht Millionen Mindereinnahmen bedeuten würden. In der Abstimmung darüber folgte ein Grossteil der Parlamentarierinnen und Parlamentarier dem Vorschlag des Stadtrats, ein Steuerrabatt wurde abgelehnt. So war das Budget nach zweieinhalb Stunden ausdiskutiert.