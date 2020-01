Leserbrief Der Strassenlärm stört mehr «Noch fehlt das Baugesuch für die Wanne», Ausgabe vom 17. Januar 22.01.2020, 13.32 Uhr

Über die Auffüllung der bisherigen Wanne in der General-Guisan-Strasse in der Nähe der Sporthallen zum respektablen Preis von 3,6 Millionen Franken lässt sich füglich streiten. So könnten angeblich fortan mögliche Glatteisunfälle vermieden werden, wozu man bisher, so die Stadtzuger Bauchefin, zu deren Vermeidung eine Meldeanlage installiert habe.

Was jedoch bisher fehlte, ist eine wesentlich wichtigere Meldeanlage, nämlich zur Vermeidung von Strassenlärm, ist doch diese Strasse vor allem an Wochenenden eine beliebte Präsentierstrecke schneller und lärmiger Boliden. In Anbetracht der vorhin genannten Ausgaben und Ersparnisse – kein Glatteis mehr (wie oft noch in Zukunft?) – wären die Kosten von effizienten Kontrollanlagen nicht nur leicht zu begleichen, solche sind seit Jahren sogar schon Pflicht: In Artikel 42 des Strassenverkehrsgesetzes SVG steht nämlich klar und deutlich: «Der Fahrzeugführer hat jede vermeidbare Belästigung von Strassenbenützern und Anwohnern, namentlich durch Lärm ... zu unterlassen».

Urs Diethelm, Zug