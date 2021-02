Leserbrief Der Theologe fragt, der Psychotherapeut hat eine Lösung «Kirche, wozu?», «Zuger Zeitung» vom 29. Januar 02.02.2021, 15.09 Uhr

Die religiös-spirituelle Irrelevanz der Kirche sei unübersehbar, meint Hansruedi Kleiber in seiner Kolumne, und deutet gleich auch den Grund dieser Entwicklung. Grassierenden Glaubensverlust ortet er als Ursache, das Unvermögen der Kirchen, solchen bei den Menschen zu generieren. Man mag ihm nicht widersprechen in seiner These, sondern fragt sich: Was läuft falsch bei solcher Entwicklung? Früher hiess es: «Glaube sei Geschenk» – Geschenk für eine Leistung des Suchens, des fragenden Hörens, müsste man hier präzisieren.

Der Naturwissenschafter stösst bei seiner Arbeit unausweichlich an Grenzen des Wissens, nicht vorläufigen Nichtwissens, sondern einem Eingeständnis gleichkommend, nicht hinter das Naturgesetz treten zu können. Die Frage nach Glauben vermag er gar nicht mehr auszuweichen, der Entscheid steht permanent an, ob die Ratio willens ist, dies zu leisten oder nicht.

Nicht so der normale Zeitgenosse. Spirituelle Grenzbereiche touchiert dieser höchstens bei Schicksalsschlägen. Anlass zu suchendem Fragen ergeben sich ihm sonst kaum. Noch mehr: Die permanente akustische oder unterhaltende Geräuschkulisse des Alltags verfolgt ihn unablässig bis hinein in den Schlaf. Was will da «hochstehende Theologie», in welcher Art auch immer?

Dies erkennend, variierten Verkündiger ihren Auftrag zu Dienstleistungen für «gute Sachen», wie der Psychotherapeut Allan Guggenbühl in einem neulich erschienenen Artikel der NZZ solches bezeichnete. Konzerte aller Art, Kunstausstellungen, Puppenszenerien im Chorraum, Fasnachtslärm, kurz Events jedwelcher sinnlich-ästhetischer Art. Die sakrale Energie würde über solches aus Kirchenräumen vertrieben, ein magischer Ort degeneriert zur Eventhalle, sich kaum mehr unterscheidend zu Konzerthallen, Warenhäusern und andern Orten des Sinnlichen.

Wenn sich aber Gott in den Kirchen nicht mehr finden lässt, bleiben sie leer, meint er. Früher sprach man schlicht von «durchbeteten Räumen», heute sucht man in esoterischer Manier «Kraftorte» unter Bäumen.

Es wäre also ein erster kleiner, konkreter Schritt zur Sanierung dieses spirituellen Desasters: Hände weg von sakralen Räumen. Von Kirchenkader wären Direktiven zu erwarten, welche Darbietungen irgendwelcher Art nur noch im Zusammenhang mit einer liturgischen Feier gestatten. Wenn das viel verlangt ist in unserer opportunistischen Mutlosigkeit, wird die Erosion sich fortsetzen.

Hans Arnold-Bürgi, Rotkreuz