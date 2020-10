Porträt Der Traum des EVZ-Talents Attilio Biasca lebt trotz Corona weiter Der 17-jährige Center spielt bei der EVZ Academy und den Zuger Elit-U20-Junioren. Eigentlich wäre der Samedaner jetzt in Übersee. Michael Wyss 26.10.2020, 18.00 Uhr

Attilio Biasca trainiert im Sportzentrum OYM in Cham. Bild: Pius Amrein (8. Juli 2020)

«Ich weiss nicht, wo sich meine Zukunft abspielt. Aktuell bin ich in der Schweiz, doch mein Traum ist natürlich, dass ich eines Tages in Übersee spielen könnte. Am liebsten in der NHL», sagt der 17-jährige Attilio Biasca. Der Bündner, der in Samedan aufgewachsen ist und seit zehn Jahren beim EVZ spielt, wurde im letzten Sommer in der Canadian Hockey League (CHL) von den Halifax Mooseheads gedraftet. Biasca sagt:

«Ich freute mich riesig, denn bei diesem Team waren schon einige Spieler, die heute in der NHL spielen.»

Das stimmt auch aus Schweizer Sicht: Unter anderem spielten Nico Hischier (New Jersey Devils) und Timo Meier (San Joses Sharks) dort. «Meier hat mir über Instagram gratuliert, als ich gedraftet wurde. Das freute mich sehr», sagt Biasca.

Dass der Center aktuell in Zug weilt und bei der EVZ Academy und im Elit-U20-Team zum Einsatz kommt und nicht in Übersee spielt, hat seinen Grund. Wegen der Coronapandemie sind keine ausländischen Spieler in der Juniorenliga zugelassen. Eine Einreise nach Kanada ist für Ausländer derzeit nicht möglich. «Selbst Amerikanern ist es nicht erlaubt, an der Meisterschaft zu spielen. Momentan sind nur Kanadier in der Juniorenliga», schildert Biasca.

«Das Positive ist, dass ich beim EV Zug Spielpraxis bekomme, dafür bin ich dem Verein auch dankbar. Es ist wichtig, dass ich im Meisterschaftsmodus bin und sofern sich die Covid-19-Lage verbessern sollte und Ausländer wieder zugelassen werden, auch fit nach Übersee reisen kann.»

Mit dem Eishockey-Gen geboren

Den Weg zum Eishockey ebnete sein Vater Nicola Biasca (57). Er war in den 1980er-Jahren Spieler bei Ambrì-Piotta, setzte sich während mehr als 15 Jahren als Arzt beim internationalen Eishockeyverband (IIHF) für die Sicherheit der Spieler ein und arbeitet heute als Facharzt Orthopädie in Luzern. Attilio Biasca, der eine 21-jährige Schwester hat, sagt: «Das Schöne ist, dass ich weiterhin bei meiner Familie bin und sie mich bei meinem Hobby unterstützen. Sie besuchen die Spiele, wenn sie Zeit finden. Wenn ich in Übersee bin, wird das nur noch über soziale Medien möglich sein. Deshalb geniesse ich die Zeit mit ihnen umso mehr.»

In der vergangenen Woche feierte der 17-Jährige nach eigenen Angaben den schönsten Moment in seiner bisherigen Karriere. «Ich schoss in der Swiss League gegen die Ticino Rockets den 3:2-Siegestreffer. Das war ein Erlebnis und Glücksgefühl. Ich bekam viele Gratulationen von meinen Mitspielern.»

Er eifert einem Superstar nach

Geblieben ist dem in Meggen wohnhaften Biasca, der seine Lehre als Büroassistent bei The Hockey Academy des EVZ im Sommer abschloss, auch ein Titel im EVZ-Nachwuchs. «Wir wurden in der Saison 2018/19 unter Marcel Jenni bei den Novizen Schweizer Meister. Das sind Momente, die einen immer begleiten werden.» Grosser Fan ist Biasca von Connor McDavid, dem 23-jährigen NHL-Star der Edmonton Oilers. Biasca lacht, als er sagt:

«Manchmal träume ich davon, mit McDavid zu spielen.»

Vorerst backt er aber noch kleinere Brötchen. Mit der EVZ Academy geht es in der Swiss League heute gegen den HC Thurgau (19.45, Bossard-Arena), am Freitag nach La Chaux-de-Fonds (19.45, Mélèzes) und am Sonntag erneut gegen die Ticino Rockets (16.00, Arena, Biasca).

Aktuell steht die Academy mit drei Punkten an letzter Stelle. Die Hypothek auf Rang zehn (Pre-Playoff) beträgt derzeit fünf Zähler. «Die Playoffs sind machbar», denkt Biasca, «das Spiel gegen Aufstiegsaspirant Kloten hat gezeigt, wozu wir fähig sind.» Die Zuger unterlagen nach einer 5:3-Führung 6:7. «Die Niederlage schmerzte. Doch unsere Leistung strahlt Zuversicht aus für die nächsten Aufgaben», sagt Biasca.