Leserbrief Der Vorgang bestätigt die These der Verfilzung einmal mehr Zur politischen Situation in Österreich 20.10.2021, 14.18 Uhr

In Österreich gärt es. Nachdem die schwarz-blaue Koalition aus ÖVP und FPÖ infolge der Ibiza-Affäre um den damaligen Vizekanzler HC Strache zu Fall kam, scheiterte nun der allseits beliebte und bisher als integer geltende Kanzler Sebastian Kurz seinerseits an Korruptionsvorwürfen. Aber anstelle der umgehenden Ankündigung von Neuwahlen unternimmt man aus der ÖVP-Zentrale alles, um ihren Kanzler in einer Position zu halten, welche es ihm erlaubt, baldmöglichst wieder in sein Bundeskanzleramt zurückzukehren. Es handelt sich bei dessen Nachfolger, dem Diplomaten Schallenberg, einem Vertrauten von Kurz, nämlich um eine reine Übergangslösung, bis sich, so scheint es, die Wogen wieder etwas gelegt haben. Ein Vorgang, welcher die These der Verfilzung in der österreichischen Politik einmal mehr bestätigt. Gewaltig in die Nesseln gesetzt haben sich die Grünen als Koalitionspartner der ÖVP nicht nur wegen ihrer etwas zwiespältigen Haltung während dieser Regierungskrise, sondern auch wegen des Angebots ihres Vorsitzenden Kogler zur potenziellen Zusammenarbeit an die Grazer Kommunisten nach deren erfolgreichen Abschneiden an den dortigen Stadtratswahlen.