Vereine&Verbände Der Weg ist das Ziel Die Trachtengruppe Hünenberg hat einen Ausflug über den Vierwaldstättersee nach Flüelen bis ins Tessin gemacht. Dabei haben sie so einiges erlebt – und natürlich gesungen. Für die Trachtengruppe Hünenberg: Edith Fuchs 22.07.2022, 15.07 Uhr

Das Schiff hat die Trachtengruppe vom Kanton Luzern in den Kanton Uri gebracht. Bild: PD

Der Weg ist das Ziel, la Dolce Vita und il Fiore di Pietra. Diese grosse Frage bei allen: Was mag hinter diesen Worten versteckt sein? Man wusste bloss: Am Sonntagmorgen um 10 Uhr musste man beim Bahnhof Rotkreuz sein – alle in der Tracht und die Reise geht ins Tessin.

Mit dem Zug fuhren wir nach Luzern, dann glitten wir auf dem Schiff «Stadt Luzern» Richtung Flüelen, während wir, begleitet von Handorgelmusik durch Hans Jörg, im Queenssalon fein dinierten.

In Flüelen stiegen wir in den Panoramaexpress bis nach Bellinzona. Dort gab’s einen Apéro riche, es wurde natürlich wieder unter der Leitung von Rebecca Röllin dazu gesungen. Danach machten sich 10 Reisende wie geplant auf den Heimweg, die anderen 24 fuhren nach Lugano und quartierten sich im Hotel International au Lac ein.

Das dritte Gewitter führt zu verlängerter Pause

Am Morgen des zweiten Tages besuchten wir das hoteleigene Museum und vernahmen viel über die Hotelgeschichte. Während des dritten Gewitters an diesem Morgen blieben wir etwas länger in der Chiesa delli Angeli und genossen nachher einen feinen Espresso in einem Strassenbistro. Die Unternehmungsbereiten stiegen die vielen Treppenstufen zum Parco Talasso hoch und genossen den wunderbaren Rundblick über die Stadt.

Nach einer kurzen Pause an der Piazza di Riforma ging’s mit dem Funiculare hoch zum Bahnhof, mit dem Zug nach Tenero ins Agri-Turismo Saliciolo. Dort wartete ein megafeines Essen und Ivo, der Tessiner Musiker. Alle waren sich einig: Das waren die feinsten Osso Bucci, die man je gegessen hatte. Die vielen Tessiner Lieder tönten immer wieder durch die idyllische Umgebung! Nach der Rückkehr nach Lugano gab es freien Ausgang, den dem Vernehmen nach einige mit «Lachmuskel-Training» verbrachten – man hatte sich köstlich amüsiert.

Postkartenwetter am Monte Generoso

Schon hiess es Koffer packen, sie deponieren und das nächste Ziel anzupeilen: Monte Generoso. Mit dem Zug fuhren wir bis Capolago und dann mit dem Bähnli – natürlich bei Postkartenwetter – der Fiore di Pietra entgegen, das von Mario Botta entworfene Gebäude oben auf dem Berg. Für uns wurde im Restaurant einen Apéro riche vom Feinsten serviert. Die Essen wurden natürlich immer von feinem Wein begleitet und mit ebenso feinem Espresso abgeschlossen.

Unten wieder angekommen, «shoppten» noch einige modebewusste Damen in Lugano und dann war es an der Zeit, den Zug nach Hause zu nehmen, wo wir am Abend alle gesund und munter das Zugerland erreichten.

Es waren wunderbare Tage im Tessin mit viel Sonnenschein und warmen Temperaturen, guten Gesprächen sowie lustigen Augenblicken, hervorragend organisiert von Othmar und Edith. Euch beiden einen grossen Dank für die unvergessliche Reise.