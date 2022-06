Vereine&Verbände Der Zuger A-Cappella Pop Choir ist auf Erfolgskurs Erst im Mai ist der Chor in Gossau mit Bestnote ausgezeichnet worden – kein Grund, sich auszuruhen. Für den Zuger A-Cappella Pop Choir: Christof Tschudi 24.06.2022, 15.45 Uhr

30 Stimmen, ein Beatboxer und viel Leidenschaft: Das ist der A-Cappella Pop Choir. Instrumente braucht es nicht. Die Sängerinnen und Sänger, die aus der ganzen Schweiz und dem nahen Ausland kommen, decken das ganze Musikuniversum gekonnt ab und erschaffen auf der Bühne einen einzigartigen Pop-Sound. Von Michael Jackson bis Queen, von Daft Punk bis Imagine Dragons: Hitparaden-Fans kommen auf ihre Kosten.

Nachdem der Chor unter der Leitung des Zugers Christof Tschudi im Jahr 2019 bereits am Chorwettbewerb in Dänemark im Finale stand, gibt es auch heuer wieder einen Grund zum Feiern. Am Schweizerischen Gesangsfest in Gossau SG Ende Mai sang der A-Cappella Pop Choir und wurde im Anschluss mit der Bestnote – einer glatten 6 – ausgezeichnet. Eine riesige Freude für den Dirigenten und seine Sängerinnen und Sänger.

Luzerner Publikum hat den Chor reichlich beschenkt

Auf den Lorbeeren ruht sich der Chor nicht aus. Am letzten Wochenende stand der Chor wieder auf der Bühne und präsentierte 20 Songs im Neubad in Luzern, was mit Standing Ovations und «Zugabe»-Rufen honoriert wurde. Und bereits stehen die nächsten Termine an. Am 10. September wird der A-Cappella Pop Choir an der Zuger Chornacht und am 22. Oktober in der Galvanik Zug zu hören sein.

Das Konzert in Zug wird ein Heimspiel für Chorleiter Christof Tschudi: «Wir sind mitten in den Vorbereitungen und sind unsere Power-Songs am Üben», so der Dirigent. Der Grund: Es wird ein Steh-Konzert in der Galvanik. Die Leute können lauschen, aber auch tanzen und feiern. Es wird ein Pop-Konzert, das aus einem reinen Stimmen-Klangbild entsteht.