Porträt Der Zuger Fussballer Robin Baumann will ins 1.-Liga-Team – und Arzt werden Der 20-jährige Verteidiger ist mit dem Drittligisten Zug 94 II auf Erfolgskurs. Kein Wunder, kann Robin Baumann doch partout nicht verlieren, wie auch seine Schwester weiss. Martin Mühlebach 08.10.2020, 17.00 Uhr

Robin Baumann war schon als Knirps vom Fussball begeistert. Er besuchte die Fussballschule des FC Baar, wo ihn sein Vater trainierte. Über das Team Zugerland und die Junioren von Zug 94 fand er in der Saison 2019/20 schliesslich Unterschlupf im 3.-Liga-Team des Klubs, wo er mittlerweile als Verteidiger regelmässig gute Leistungen abzurufen vermag.

Robin Baumann will den Sprung in die ersten Mannschaft von Zug 94 schaffen. Bild: Maria Schmid (Zug, 6. Oktober 2020)

Das erstaunt nicht, denn der 20-jährige Baumann sagt: «Ich spiele gerne von hinten hinaus. Als Verteidiger kann ich nicht nur unerschrocken in die Zweikämpfe steigen, sondern kann auch kreative Angriffsauslösungen einleiten. Und das macht Spass.» Gleichwohl hat ihn auf oberstem Parkett ein Stürmer beeindruckt:

«Als ich vor einigen Jahren am TV den FC Chelsea in der Champions League spielen sah, wurde ich ein Fan der Londoner. Besonders beeindruckt war ich vom zweikampfstarken Didier Drogba, der während der gesamten Spielzeit für Gefahr vor dem gegnerischen Tor sorgte.»

Baumann ist Realist genug, um zu wissen, dass er kaum jemals Champions-League-Spiele bestreiten wird. Aber er ist ehrgeizig genug, um alles zu geben, um dereinst im Fanionteam von Zug 94 in der 1. Liga auflaufen zu können. In der Winterpause durfte Robin Baumann bereits mit der ersten Mannschaft trainieren. Nicht zuletzt reizt es ihn, am Cup teilnehmen zu können. Mit den B- und A-Junioren habe er den IFV-Cup gewonnen und am Coca-Cola-League-Finalturnier spielen dürfen. Es sei schade, dass die zweite Mannschaft eines Vereins nicht am Schweizer Cup teilnehmen dürfe.

Der Traum von der eigenen Arztpraxis

Doch zunächst zählt die Ausbildung, bekräftigt er: «Vorderhand will ich mich nach dem Abbruch des Wirtschaftsstudiums an der HSG St.Gallen voll und ganz auf mein Medizinstudium an der Uni Zürich konzentrieren.» Von seinem zukünftigen Beruf hat der 20-Jährige bereits klare Vorstellungen. Er sagt:

«Ich will Arzt werden, um kranke Menschen zu heilen und ihnen zu einem besseren, schmerzfreien Leben verhelfen zu können.»

Sein Traum sei es, dereinst in der Region Zug eine eigene Praxis zu haben. Vielleicht zusammen mit seiner ebenfalls Medizin studierenden Schwester Laura Baumann. Die 22-jährige Laura ist Kreisläuferin beim LK Zug in der höchsten Liga. Auch seine ältere Schwester Vanessa (24) hat sich dem Handball verschrieben. Sie ist die Trainerin der U11-Juniorinnen in Zug.

Verlieren geht gar nicht

Robin Baumann mag Überraschungen. Spontan veranstaltete Brett-, Karten- und Onlinespiele sowie ungeplante Ausflüge mit seiner Freundin Ida Nussbaumer (18) zählt er dazu. Was er nicht mag, sind Niederlagen. «Ich verliere nicht gern. Wenn meine Schwester Laura und ich ein Würfel- oder Kartenspiel austragen, probieren beide mit allen Tricks zu gewinnen. Da kann schon mal aus Spass bitterer Ernst werden», schildert er. Es könne vorkommen, dass minutenlanges Schweigen herrsche und die volle Konzentration auf das Spiel gerichtet werde. Und es könne auch vorkommen, dass der Verlierer das eine oder andere Schimpfwort lautstark von sich gebe. «Aber kurz danach haben wir uns wieder lieb», sagt Robin Baumann und lächelt dabei verschmitzt.

Bild: Maria Schmid (Zug, 6. Oktober 2020)

So nah ihm seine Familie ist: Robin Baumann kann sich vorstellen, einige Jahre im Ausland zu leben und zu arbeiten. «Mein bevorzugtes Land wäre Norwegen, das ich mit meiner Familie besuchen durfte. Die tollen Kulturangebote und die fantastischen Landschaften mit den glasklaren Fjorden und die netten Leute haben mich tief beeindruckt», erklärt er. «Und natürlich freut es mich, dass Norwegen seinen Nationalfeiertag am 17. Mai zelebriert – an meinem Geburtstag.»

Am Samstag geht es gegen das Schlusslicht

Die nächste Reise mit der zweiten Zuger Mannschaft führt ihn nicht ganz so weit. Am Samstag (18.00, Thermoplan Arena) gastiert der Tabellendritte beim letztplatzierten Weggiser SC. Dieser geriet vor Wochenfrist in Baar mit 1:13 unter die Räder. «Die Weggiser werden sich für diese brutale Niederlage an uns rächen wollen», vermutet Robin Baumann. «Es ist deshalb ratsam, nicht abzuheben, zumal wir in der vergangenen Saison in Weggis trotz klarem Chancenplus eine Niederlage einstecken mussten.»

