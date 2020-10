Interview Zuger Gesundheitsdirektor Martin Pfister nimmt Stellung zur Überlastung des Contact-Tracings Die sprunghaft ansteigenden Zahlen führten am vergangenen Wochenende dazu, dass betroffenen Personen erst nach Tagen kontaktiert werden konnte. Zoe Gwerder 10.10.2020, 05.00 Uhr

Das vergangene Wochenende hat das Contact-Tracing im Kanton Zug an seine Grenzen gebracht. So wurde ein Fall bekannt, bei welchem es drei Tage dauerte, bis Kontaktpersonen einer infizierten Person über ihre Quarantänepflicht informiert wurden. Die sprunghaft gestiegenen Fallzahlen hätten dazu geführt, dass positiv getestete Personen teilweise erst verzögert kontaktiert werden konnten, hiess es von Seiten der Gesundheitsdirektion. Der Zuger Gesundheitsdirektor Martin Pfister nimmt nun Stellung.

Spätestens seit der ersten Welle kennen wir die Tücken einer exponentiellen Ausbreitung. War der Kanton Zug auf einen solchen Anstieg trotzdem nicht vorbereitet?

Doch, wir hatten sowohl in Zug bei der Erstbefragung der positiv getesteten Personen durch medizinisches Personal als auch bei der Lungenliga Zentralschweiz in Luzern grosszügige Reserven und Piketts vorgesehen. Anstatt 2 bis 3 Fälle pro Tag stieg die Zahl aber plötzlich auf rund 25 an. Diese rasche Zunahme der Fälle ist eine enorme Herausforderung für alle involvierten Stellen. Über alles gesehen funktioniert das System jedoch gut.

Wie sah das Notfall-Konzept aus?

Für die Erstbefragung auf dem Amt für Gesundheit wurden zusätzliche Ärzte aufgeboten. Sie arbeiten sieben Tage und auch am Abend. Wo die positiv getesteten Personen erreicht werden konnten, wurden alle rechtzeitig kontaktiert. Auch die Lungenliga aktivierte ihre Reserven. Da sie aber noch weitere Kantone der Zentralschweiz betreut, kam sie am letzten Wochenende an ihre Grenzen.

Wo hat es gehapert?

Für das Contact-Tracing kommen nur ausgebildete Leute in Frage. Jedes System kommt einmal an seine Grenzen. Wir konnten nicht von der Lungenliga verlangen, für einen derartigen Anstieg in so kurzer Zeit und in mehreren Kantonen genügend Kapazitäten vorzuhalten. Im Frühling hatte das System durchgängig funktioniert. In den letzten Wochen haben wir an Werktagen bereits die Lungenliga mit Personal von Zug aus unterstützt. Der Zeitpunkt des Anstiegs am Wochenende war also erschwerend.

Wurde das Konzept nun angepasst?

Wir bauen laufend aus, insbesondere in Zug. Neu werden wir mehr Fälle von Zug aus betreuen, um die Lungenliga zu entlasten. Wir wollen das Contact-Tracing so lange wie möglich geordnet aufrechterhalten. Das hatte sich gerade im Frühling bewährt.

Das Informieren der Personen, welche Kontakt zu einer infizierten Person hatten, wird durch die Lungenliga ausgeführt. Diese arbeitet sonntags nicht. Gibt es Bestrebungen des Kantons Zug die Rückverfolgungen über das ganze Wochenende auszudehnen?

Die Lungenliga prüft zurzeit die Betreuung des Contact-Tracing über das ganze Wochenende. Zudem wird das Zuger Contact-Tracing-Team des Amts für Gesundheit weiterhin auch am Wochenende arbeiten.

Hinweis: Das Interview wurde schriftlich geführt.