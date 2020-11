Der Zuger Märlisunntig 2020 wird anders Aufgrund der anhaltenden Pandemie hat der zuger Verein das Programm 2020 mit neuen Ideen angereichert und kreativ umgestaltet.

25.11.2020, 13.30 Uhr

Der Zuger Märlisunntig findet auch dieses Jahr statt. Bild: PD

(fae) Die Verantwortlichen des Vereins Zuger Märlisunntig haben sich in den letzten Monaten viele Gedanken zur möglichen Umsetzung der diesjährigen Ausgabe des Zuger Märlisunntig gemacht, wie sie in einer Mitteilung schreiben. Gemeinsam wurde eine Lösung gefunden, die einerseits den Sicherheitsvorschriften Rechnung trägt, die andererseits trotzdem abwechslungsreich und ansprechend daherkommt. In anderem Rahmen, im und um das Theater Casino Zug, locken verschiedene Angebote, welche Klein und Gross auf die Weihnachtszeit einstimmen.