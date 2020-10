Der Zuger Stadtrat soll eine neue Digitalierungsstrategie ausarbeiten Die SVP-Fraktion im Zuger Stadtparlament ist überzeugt, dass die Stadt Zug digital besser werden kann. Harry Ziegler 05.10.2020, 05.00 Uhr

In der Debatte des Grossen Gemeinderates der Stadt Zug (GGR) am 29. September über einen Kredit zur Präsentation der Stadt Zug als Smart City an der Zuger Messe 2021 wurde die Digitalisierungsstrategie des Stadtrats mehrmals kritisch angesprochen. Das hat die SVP-Fraktion im GGR offenbar zum Anlass genommen, den Stadtrat via Postulat damit zu beauftragen, eine neue gesamtheitliche Digitalisierungsstrategie für alle Bereiche der Stadtverwaltung vorzulegen. Die Strategie soll so formuliert werden, dass in sämtlichen Bereichen der Stadtverwaltung sowie der Stadtschulen die Effizienz gesteigert sowie «die hohe Qualität der Verwaltungsarbeit und Kundenfreundlichkeit verbessert wird», wird der Auftrag im Postulat umschrieben.