Zug United kann seinen Cuptitel nicht mehr verteidigen

Unihockey Der Zuger Traum der Titelverteidigung endet im Viertelfinal Die United unterliegt im Schweizer Cup dem Schweizer Meister Floorball Köniz mit 6:12. Peter Rohner 10.01.2022, 16.07 Uhr

Der Zuger Goalie Petter Nilsson sieht sich von seinen Teamkollegen häufig im Stich gelassen. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 8. Januar 2022)

Es war letztlich symptomatisch für den Auftritt von der Zuger im Cup-Viertelfinal. In den letzten fünf Minuten versuchten sie zweimal, mit einem zusätzlichen Feldspieler anstelle des Goalies das Unmögliche möglich zu machen und den Fünf-Tore-Rückstand noch irgendwie zu drehen. Die beiden Versuche dauerten indes nur ein paar Sekunden – dann schob ein Könizer den Ball ins leere Tor – zum 10:4 und zum 11:4. Schliesslich gewannen die Berner mit 12:6.

In Schieflage waren die Zuger bereits früh im Spiel geraten. Nach 103 Sekunden, nur wenige Sekunden nach einem Freischlag für die Zentralschweizer in der offensiven Zone, bediente Jan Zaugg den in der Mitte völlig frei stehenden Pascal Michel. Nur zweieinhalb Minuten später verlor Mario Stocker hinter dem Tor den Ball gegen die pressenden Könizer. Der aufgerückte Verteidiger Cedric Haldemann erzielte das 2:0. Zur ersten Pause führten die Gäste bereits mit 4:1.

Die Chance zur Korrektur des Spielverlaufs hatten die Zuger im zweiten Drittel. Trainer Antti Ruokonen stellte auf zwei Linien um und erhöhte den Rhythmus. Sofort erspielte sich das Heimteam Chancen: Larsson, Hallén, Severin Nigg, Andri Flütsch, nochmals Hallén und Uhr änderten jedoch nichts auf der Resultattafel. Anders auf der anderen Seite: Raul Willfratt schob nach 4 Minuten eiskalt zum 5:1 ein und nahm so den Schwung aus dem Spiel von Zug United. Wohl gelang Severin Nigg das 2:5, doch gelang es nun Köniz wieder besser, Spiel und Ball zu kontrollieren. Die Gäste erhöhten auf 6:2 nach 40 Minuten.

Morgen geht es in der NLA weiter – vielleicht

Mögliche Zuger Hoffnungen auf eine Fortsetzung des Cup-Abenteuers und auf eine erfolgreiche Verteidigung des 2020 gewonnen Titels erloschen spätestens 64 Sekunden im dritten Spielabschnitt: Michel schoss, Zaugg lenkte an den Pfosten und der aufgerückte Yann Ruh reagierte am schnellsten und verwertete den Abpraller zum 7:2. Diesen Fünf-Tore-Rückstand rannten die Zuger in der Folge erfolglos nach – bis zum eingangs beschriebenen, wenig erfolgreichen Versuch mit einem zusätzlichen Feldspieler.

Zug kann sich nun auf die NLA-Meisterschaft konzentrieren. Morgen steht das Auswärtsspiel beim HC Rychenberg in Winterthur an (19.30 Uhr, AXA Arena). Die Zürcher pausierten am vergangenen Wochenende, weil sie zu viele Coronafälle im Team hatten.

