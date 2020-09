Der Zuger Weinbau profitiert vom Klimawandel und dem Trend, lokal einzukaufen: Eine Winzerfamilie berichtet aus ihrem Alltag

Auch wenn er flächenmässig nicht mit anderen Kantonen mithalten kann: Der Zuger Rebbau ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Familie Holzgang aus Risch möchte einmal davon leben können. Fabian Gubser 08.09.2020, 05.00 Uhr

Bei der jährlichen Ernte vergangene Woche: Die Winzer Daniel und Karin Holzgang.

Bild: Matthias Jurt (Rotkreuz, 4. September. 2020)

Dieses Jahr sind im Kanton Zug Reben auf rund 5,2 Hektaren angebaut worden. «Das ist rund doppelt so viel wie vor zehn Jahren», erklärt Beat Felder, Rebbaukommissär der Zentralschweizer Kantone und selber Weinproduzent in Sursee. Dafür gebe es vor allem zwei Gründe: Erstens sei der Klimawandel im Rebbau markant spürbar. «Die wärmeren Temperaturen sorgen jedes Jahr für bessere Weine.» Zweitens liesse sich der «Megatrend», regionale Produkte zu kaufen, auch in der Weinbranche spüren.

Im Kanton Zug wird vor allem in den Gemeinden Baar, Cham, Risch, Steinhausen, Hünenberg und der Stadt Zug angebaut. Der Wein sei für die aktuell 14 Produzenten aber «nur» ein Nebenerwerb. Um davon leben zu können, seien etwa drei bis fünf Hektare nötig, sagt Felder. In Luzern, das im Vergleich zu Zug mit 80 Hektaren eine viel grössere Anbaufläche aufweist, ist dies bereits der Fall. Die Jahreserträge würden übrigens wetterbedingt – wie etwa durch Frost oder Hagel – stark variieren.

Viel Direktverkauf und Nachfrage in der Gastronomie

Felder hebt hervor, dass der Kanton Zug führend sei, was die Anpflanzung von neuen, sogenannten Piwi-Traubensorten angehe. «Piwi» bedeutet pilzwiderstandsfähig. Felder schwärmt davon, dass diese Sorten «völlig neue Perspektiven» für den Weinbau eröffnen. Andere Eigenheiten des kleinen Zuger Weinmarktes sind der hohe Anteil an Wein, der direkt über Hofläden verkauft wird, und die starke Nachfrage in der Gastronomie. Ersteres erklärt sich Felder mit der hohen Kaufkraft der Bevölkerung des Kantons, Letzteres mit den vielen ausländischen Arbeitskräften, die neugierig auf lokale Produkte seien.

Ein Familienbetrieb in Risch gehört zu den grössten

Auf die Frage, wer denn erst seit Kurzem im Kanton Zug Wein produziere, verweist Felder auf den Betrieb von Daniel und Karin Holzgang aus Risch. Das Ehepaar baut auf 1,1 Hektaren Trauben an. Auf einer Rundfahrt durch die Reben in ihrem Golf Cart erzählen die Winzer, wieso sie, die früher überhaupt nichts mit Wein am Hut gehabt hatten, jetzt zu den grössten Weinproduzenten im Kanton gehören.

«Eigentlich wollte ich Bauer werden», sagt Daniel Holzgang. Als sein Vater ein Teil des Bauernhofes an den Golfplatz Holzhäusern verpachtete und den Milchbetrieb aufgab, habe er dies sehr bedauert. Zusammen mit seiner Frau suchte Daniel Holzgang Alternativen. Die Wahl fiel auf die pilzresistente Traubensorte Solaris – und seit kurzem stehen auch Divico-Rebstöcke auf dem Grundstück. 2016 startete der Betrieb in Unterrüti neben der Autobahn mit 1500 Rebstöcken. Mittlerweile sind es 5500. Zum Vergleich: Ein Rebstock entspricht ungefähr einer 7,5-Deziliter-Flasche Wein.

Bei der diesjährigen Ernte – die sogenannte Wümmet – lasen freiwillige Helferinnen und Helfer letzte Woche rund 2,4 Tonnen Trauben ab. «Ein tolles Jahr», sagt Daniel Holzgang zufrieden. Das vergangene Jahr sei nicht so erfreulich gewesen, da es zu feucht war und der erforderliche Zuckergehalt in der Traube, der Oechsle-Wert, nicht erreicht wurde.

Weiterbildungskurse, ein neuer Traktor und ein Drahtsystem

Einfach sei es nicht, einen eigenen Betrieb aufzubauen, sagt Daniel Holzgang. «Weinbau ist kapitalintensiv.» Seine Frau und er haben bis jetzt rund 150'000 Franken investiert. Neben Ausbildungskursen sind vor allem das Drahtsystem, an dem die Trauben emporwachsen, oder der Spezialtraktor, der durch die schmalen Wege zwischen den Reben kurvt, kostspielig. Dazu kommen im Fall der Familie Holzgang zwei spezielle Landmaschinen, die sie gegen das Gras am Fusse der Trauben einsetzt. Dieses ist nämlich nicht gewollt, denn es sorgt für mehr Feuchtigkeit, was wiederum Pilzen gefällt. Weil der Betrieb biozertifiziert ist, muss er das Gras maschinell und von Hand anstatt mit Pflanzenschutzmitteln bekämpfen. Während des Sommerhalbjahres sind die beiden rund zwei Tage pro Woche mit dem Weinbau beschäftigt.

Vom Weinbau leben kann die Winzerfamilie mit drei Kindern jedoch noch nicht – dies ist aber der Traum, den beide verfolgen, gesteht Daniel Holzgang. «Wir lassen es jedoch einfach auf uns zukommen», fügt seine Frau hinzu. Karin Holzgang hat ihren Job als Kindergärtnerin gekündigt und springt heute nur noch ab und zu ein – beispielsweise im Winter, wenn die Rebstöcke nicht vieler Arbeit bedürfen. Daniel Holzgang reduzierte seine Anstellung als Haustechniker im Chamer Lorzensaal auf 60 Prozent. Sein Pensum als Schlagzeuglehrer an der Musikschule verringerte er ebenfalls.

Als Karin Holzgang mit dem Golf Cart wieder in die Einfahrt des alten Bauernhauses fährt, sagt sie: «Es ist eine richtig neue Welt, in die man eintaucht.» Und Daniel Holzgang gibt zu: «Mittlerweile sind wir schon ziemlich angefressen vom Weinbau!»