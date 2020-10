Der Zustupf der Stadt Zug für lokale Geschäfte wird gern ausgegeben Die vom Coronafonds finanzierte Pro-Zug-Geschenkkarte wurde vor zehn Wochen an die Stadtzuger verteilt. Die Bilanz fällt positiv aus. Tijana Nikolic 13.10.2020, 18.00 Uhr

Über ein Drittel der Gutscheine floss in die Detailhandelsgeschäfte und Restaurationsbetriebe. Bild: Matthias Jurt (Zug, 5. August 2020)

Die Stadt Zug stellte Mitte Juli allen Stadtzugern einen Pro-Zug-Einkaufsgutschein im Wert von 100 Franken zu. Mit dem Überschuss der Jahresrechnung 2019 hatte die Stadt einen Coronafonds von 10 Millionen Franken gebildet. Daraus flossen rund drei Millionen zurück an die Bevölkerung und an das Zuger Gewerbe als elektronische Geschenkkarte im Kreditkartenformat. Damit die Gutscheine in ihrem Laden eingelöst werden können, müssen die Stadtzuger Geschäfte Mitglied der Vereinigung Pro Zug sein. Johanna Margraf, Präsidentin der Vereinigung Pro Zug, freute sich damals sehr über die Unterstützung der Stadt.

Die grosszügige Geste sollte nicht nur den Detailhandel unterstützen, sondern den Stadtzuger einen Profit bieten. In den Geschäften werde so mehr eingekauft und viele, auch kleinere Geschäfte würden in der schwierigen Coronazeit unterstützt, überlegte sich Margraf. Ausserdem würde die Grosszügigkeit der Stadt zwangsläufig zu einer erhöhten Nachfrage nach Mitgliedschaften bei Pro Zug führen. Doch wie ist der tatsächliche Rücklauf der Geschenkkarten?

«Die Pro Zug konnte über 120 Geschäfte als Neumitglieder verzeichnen und die Geschenkkarten sind mittlerweile in über 220 Geschäften gern gesehen», sagt Margraf. Zehn Wochen nach der Verteilung der Karten sei bereits über ein Drittel in die Detailhandelsgeschäfte und Restaurationsbetriebe geflossen. «Welche Branchen favorisiert werden, kann ich leider momentan nicht sagen», so Margraf. Sie sei sehr erfreut über den tollen Rücklauf und denke, dass er bis Ende Jahr mit dem Weihnachtsgeschäft nochmals grösser wird.

Bei den Betrieben und Gastrobetrieben könnten nicht alle gleichermassen profitieren, aber die Aktion werde sehr positiv bewertet. «Das Konsumentenverhalten ist sehr unterschiedlich. Teils wird das Kartenguthaben in mehreren, kleinen Teilbeträgen ausgegeben und teils auch als Zusatz für eine grössere Anschaffung verwendet», weiss Margraf. Pro Zug werde die Geschenkkarten nochmals bewerben, hinsichtlich der offenen Sonntage am 13. und 20. Dezember und des allgemeinen Weihnachtsgeschäfts.

«Toll wäre es, wenn die Kunden ihre Karten wieder nachladen»

Auch das Echo bei den Zuger Geschäften ist durchgehend sehr positiv. «Die Leute schätzen diese Geste seitens der Stadt. Auch wir haben den Gutschein sofort bei einem kleinen Detailhändler eingesetzt», sagt etwa Fönsi Dubach von der Käserei Käse Dubach in der Neustadtpassage. Ebenfalls wurde in der Bäckerei Hotz Rust fleissig mit der Pro-Zug-Geschenkkarte eingekauft. «Toll wäre es natürlich, wenn die Kunden ihre Karten wieder nachladen würden oder diese als Idee für ein Weihnachtsgeschenk für andere kaufen», findet Andrea Hotz.

Sowohl die Optik am Fischmärt, der Geschenke- und Souvenirladen Wunderbox in der Altstadt, als auch das Damenmodegeschäft Prisca Waller an der Kirchenstrasse, das Haushaltswarengeschäft Scherbengraben an der Grabenstrasse oder Fischbis Textildruck und Stick im Hertizentrum und viele andere Zuger Geschäfte erfreuen sich an mehr neuer Kundschaft wegen des Zustupfs, mit dem sich viele Kunden etwas gegönnt hätten. Einige sind sich sicher, dass viele Konsumenten teilweise bei Stadtbummeln nichts gekauft hätten ohne die Geschenkkarte. Thorsten Schneider, Inhaber der Optik vom Fischmärt, sagt:

«Es bleibt zu hoffen, dass die Zuger so gemerkt haben, wie viele schöne Geschäfte es doch in der Stadt hat.»