Detailhändler in gewissen Zuger Einkaufscentern zahlen nur die halbe Miete Drei Einkaufscenter im Kanton Zug greifen ihren Läden und Gewerbebetrieben unter die Arme und erlassen einen Teil der Miete. Laura Sibold 22.05.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der vergrösserte Bereich der Migros im Einkaufscenter Zugerland Bild: Stefan Kaiser (Steinhausen, 20 Mai 2020)

Tausende Läden, Restaurants und Gewerbebetriebe sind wegen fehlender Umsätze während des coronabedingten Lockdowns derzeit auf Unterstützung angewiesen. Neben den Covid-19-Überbrückungskrediten des Bundes können auch Mieterlasse die Detailhändler entscheidend entlasten. Doch dem Bundesparlament gelang es bislang nicht, eine einheitliche Lösung zu finden, weshalb viele Gewerbetreibende individuelle Lösungen mit ihren Vermietern anstreben.

Das ist auch im Kanton Zug so, wie Johanna Margraf, Präsidentin von Pro Zug, der Dachorganisation der Zuger Geschäfte, betont. «Die Wünsche der Zuger Detailhändler gehen klar in eine Entscheidungsfindung für Mieterlasse. Ich persönlich plädiere für individuelle Lösungen, da ein gerechter Pauschalerlass auf breiter Ebene wohl eher illusorisch ist.» Wichtig sei nun vor allem ein Schritt in Richtung Detailhändler, damit diese spürten, dass das Problem ernst genommen werde, fordert Margraf.

50 Prozent Mieterlass im Zugerland und Herti

Drei Einkaufscenter im Kanton Zug sind bereits einen solchen Schritt auf ihre Mieter zugegangen. So hat die Migros für alle ihre Immobilien in der Schweiz eine Lösung gefunden. Dazu zählen auch das Einkaufscenter Zugerland in Steinhausen mit seinen 50 Geschäften

Bild: Stefan Kaiser (Steinhausen, 20 Mai 2020)

und das Herti in Zug mit seinen 9 Läden. Die Migros verzichtet bei allen eingemieteten Geschäften, die wegen des Lockdowns ihren Betrieb schliessen mussten, für zwei Monate auf die Hälfte der Miet- und allgemeinen Nebenkosten. Um die Mieter wirtschaftlich zusätzlich zu entlasten, gewährt die Migros ausserdem einen freiwilligen Zahlungsaufschub bis Ende September. Die Geschäfte erhalten somit Zeit, die Mieten für die Monate März bis Juni erst im Herbst zu bezahlen.

«Die Situation während des Lockdowns war für alle schwierig. Die Migros erachtet es als wichtiges Ziel, rasch und unbürokratisch eine tragfähige Lösung für die wirtschaftliche Zukunft der Mieter und Vermieter als Partner zu finden», erklärt Migros-Mediensprecherin Lisa Savenberg. Man hoffe, mit diesem Schritt wesentlich dazu beizutragen, in der Krise Arbeitsplätze zu sichern. In speziellen Härtefällen, insbesondere für Kleinbetriebe und Selbstständige, wolle die Migros zudem Hand für die Prüfung weitergehender Lösungen bieten.

Auch die Metalli plant Mietzinssenkungen

Auch die Einkaufsallee Metalli in Zug sucht für ihre 52 Läden zurzeit nach einer Lösung. «Wir sind am Erhalt eines langfristig vielseitigen und attraktiven Mietermixes in unseren Flächen in der Metalli interessiert. Nachdem die parlamentarische Diskussion bislang keine Einigung hervorbrachte, erstellen wir derzeit ein Konzept», sagt Mirko Käppeli, CFO der Zug Estates Holding AG. Das Konzept werde auch Mietzinssenkungen für die Metalli-Detailhändler beinhalten, die Mieter würden in den nächsten Tagen entsprechend informiert. «Zudem profitieren unsere Mieter von der bundesrätlich verordneten Verlängerung der Zahlungsfristen. Vereinzelt wurden auch Stundungsvereinbarungen getroffen», so Käppeli.

Ein Kundin kauft im Käsegeschäft Dubach ein.

Bild: Maria Schmid (Zug, 11. Mai 2020)

Da die Situation auch in naher Zukunft erschwert bleibe, sei es besonders wichtig, bald eine Lösung präsentieren zu können. Inzwischen haben denn auch nahezu alle Retailkunden der Metalli bei Zug Estates ein Mietzinssenkungsbegehren gestellt. «Die Konsequenzen des Lockdowns sind ohne Zweifel schwer für unsere Mieter. Wir stellen jedoch fest, dass einige Läden mit einer gewissen Kreativität, etwa mit Abholstationen, versucht haben, das Beste aus der Situation zu machen», erklärt Mirko Käppeli weiter.

Einkaufszentrum Neudorf in Cham. Bild: Stefan Kaiser (20. Mai 2020)

Bisher gab es keine Kündigungen

Kündigungen eines Mietverhältnisses haben bisher weder in den Einkaufscentern Zugerland und Herti noch in der Einkaufsallee Metalli angedroht oder ausgesprochen werden müssen. «Von Anfang an pflegten wir mit unseren Mietern einen engen Austausch. Wir haben mit der Mietzinsreduktion eine wichtige Entlastung für die Geschäfte geschaffen, sodass es zu keinen Kündigungen gekommen ist», betont Lisa Savenberg für die Einkaufscenter Zugerland und Herti. Im Vordergrund stehe die langfristige Sicherung der Geschäftsverhältnisse.

Wie die Lage in kleineren Zuger Einkaufscentern aussieht, ist unklar. Von den Eigentümern der Neustadt-Passage Zug, des Gottard-Centers Baar, des Neudorfcenters Cham und des Ägerital-Centers ist keine Rückmeldung eingegangen.