Die App eines Chamers hilft gegen den Lockdown-Koller Der Chamer Thomas Kaul hat coronabedingt eine Smartphone-App mit Freizeitbeschäftigungen für zu Hause entwickelt. Tijana Nikolic 20.04.2020, 20.00 Uhr

«Best Activities» bietet über 280 Kategorien für Beschäftigungen. Bild: PD

Die Langeweile und das Nichtstun können während der Coronazeit zu mühsamen Problemen werden. Damit der Haussegen auf Dauer nicht schief hängt, hat sich der Software-Entwickler Thomas Kaul aus Zürich eine nützliche Webapplikation (App) mit dem Namen Best Activities für alle Smartphones und Tablets einfallen lassen. Sie kann gratis heruntergeladen werden und eigne sich für jedes Alter (siehe Hinweis). «Bei schönem Wetter wie jetzt im April fällt es einem nicht leicht, zu Hause zu bleiben. Damit die Zeit in den eigenen vier Wänden so angenehm wie möglich ist, inspiriert die App mit Aktivitäten, die man zu Hause machen kann», erklärt der in Hagendorn aufgewachsene Kaul.