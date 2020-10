Die Baarer Kultbeiz «Bürgli» ist zurück und mit ihr auch die Jukebox René und Yannick Neuschwander übernehmen die Baarer Kultbeiz an der Marktgasse. Am Samstag ist Neueröffnung des Raucherlokals – und die Jukebox darf natürlich nicht fehlen. Rahel Hug 07.10.2020, 17.00 Uhr

Wo lange Zeit der Zigarettenrauch dick in der Luft lag, riecht es momentan nach frischer Farbe. In der kleinen Gaststube des «Baarbürgli» wurden die Wände gestrichen und das Buffet sowie der Barbereich komplett neu eingebaut. Doch es wird nicht lange dauern, bis wieder blauer Dunst den Raum erfüllt: Das «Baarbürgli» wäre nicht das «Baarbürgli», wenn man hier nicht rauchen könnte. Dessen sind sich René und Yannick Neuschwander, die neuen Pächter der legendären Beiz an der Baarer Marktgasse, bewusst. Sie sagen: «Unser Ziel ist, dass die Gäste ihren Treffpunkt zurück haben. Wir wollen das Rad nicht neu erfinden.»

Vater René und Sohn Yannick Neuschwander posieren vor der umgebauten Bar fürs Foto. Bild: Maria Schmid (Baar, 5. Oktober 2020)

Am kommenden Samstag feiern sie ab 14 Uhr die Wiedereröffnung des Gasthauses. Es spielen die Blaskapelle Windows sowie die Hopfemandli-Örgeler, dazu gibt es Würste und Spareribs vom Grill.

Im vergangenen Frühjahr schloss die Baarer «Chnelle» ihre Türen. Die bisherigen Betreiber meldeten Konkurs an. Per 1. April wurde auch das Haus verkauft. Es gehört nun dem Baarer Brauereichef Kurt Uster und dem Allenwindner Bauunternehmen Arnold AG, vertreten durch Jost Arnold junior. Sie wollten das Restaurant retten und machten sich auf die Suche nach neuen Pächtern.

Die Pächter stammen aus dem Säuliamt

René und Yannick Neuschwander, Vater und Sohn, führen bereits die Billard-Bar Break im nur 15 Autominuten entfernten Affoltern am Albis. «Weil wir im ‹Break› Baarer Bier im Angebot haben, ist der Kontakt mit Kurt Uster entstanden», erzählt René Neuschwander (56). Der ehemalige Aussendienstmitarbeiter einer Werbefirma ist via Umwege in die Gastronomie gekommen.

Vor 21 Jahren hat er das Lokal in Affoltern eröffnet, sein Sohn Yannick (28) hat bereits während der Ausbildung zum Kaufmann im «Break» gejobbt. Schliesslich wechselte er von der Front in die Betriebsleitung und übernahm die Buchhaltung. «Ich fand Gefallen an dieser Arbeit und bin geblieben», sagt Yannick Neuschwander. Im «Baarbürgli» wird vor allem er anzutreffen sein, zusammen mit einem Team aus drei Teilzeitangestellten.

Das Familiengespann vor der Beiz. Bild: Maria Schmid (Baar, 5. Oktober 2020)

Die urchige Baarer Beiz wird jeweils von 16 Uhr bis 2 Uhr offen sein, am Sonntag ist Ruhetag. «Von den Eigentümern war kein Speiserestaurant gewünscht», erklärt René Neuschwander. Weder er noch sein Sohn haben Kocherfahrung. Vielmehr soll das «Baarbürgli» ein Ort sein, wo man sich nach Feierabend bei Bier und Zigarette treffen und austauschen kann. Auf der Karte wird man dennoch einfache kalte Gerichte wie etwa eine Fleisch- und Käseplatte finden. «Und wir können uns vorstellen, im Sommer draussen einen Grill einzurichten», so Yannick Neuschwander.

Auch im neuen «Baarbürgli» gibts eine Jukebox

Bis zur Neueröffnung am Samstag gibt es für das Familiengespann noch einiges zu tun. Die Tische und Stühle müssen platziert, die Getränke eingeräumt und die Bilder aufgehängt werden. Und die Endreinigung steht noch bevor. «Wir sind froh, wenn alles eingerichtet ist», sagt der junge Gastgeber. Er fügt an: «Wir freuen uns darauf, die Gäste kennen zu lernen. Wir sind uns bewusst, dass wir kein einfaches Erbe antreten. Natürlich ticken wir anders als die früheren Pächter, doch wir sind auch bereit, auf Wünsche und Anregungen einzugehen.»

Sein Vater wirft ein: «Hier soll es bunt durchmischt, gesellig und respektvoll zu und her gehen. Wie vorher.» Und eines soll nicht unerwähnt bleiben: Auch im neuen «Baarbürgli» wird es eine Jukebox geben, wie Yannick Neuschwander mit einem Schmunzeln verrät: «Wir haben erfahren, dass die Anlage sehr beliebt war.»