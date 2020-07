Die Baarer Rathus-Schüür geht ins Exil Am 1. September startet die Rathus-Schüür in eine aussergewöhnliche Kultursaison: an einem neuen Veranstaltungsort und mit einem neuen Vorverkauf. 14.07.2020, 22.01 Uhr

(haz) Wie viele andere Kulturhäuser auch musste die Rathus-Schüür die Frühlingssaison abrupt abbrechen. Die Corona-Pandemie verunmöglichte alle kulturellen Veranstaltungen. Umso mehr freut sich das Rathus-Schüür-Team, am 1. September 2020 in eine neue Saison zu starten, wie es in einer Medienmitteilung der Gemeinde Baar heisst. Auf die Besucherinnen und Besucher warten jedoch einige Änderungen. Die Covid-19-Verordnungen machen einen Kulturbetrieb in der Rathus-Schüür unmöglich. Die Hygiene- und Abstandsregeln können dort nicht eingehalten werden.