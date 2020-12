Leserbrief Die Chamer FDP und die rollende Ludothek Zur allfälligen Schaffung einer Ludothek in der Gemeinde Cham 16.12.2020, 15.42 Uhr

Die SP Cham hat eine gute Idee nicht zu Ende gedacht. So hat sie den Gemeinderat vergangenen September beauftragt, die Idee einer Ludothek in Cham zu realisieren, was auch positiv aufgenommen wurde. Und das, wo heute Chamer Familien, Kindergärten und Tagesschulen die gut ausgestattete Ludothek der Nachbargemeinde Hünenberg besuchen.

Mit der Frage, was eine Ludothek in Cham für Auswirkungen für die Ludothek Hünenberg haben könnte, kontaktierte ich die Verantwortlichen in Hünenberg und musste erstreckend feststellen, dass dieses Projekt für Hünenberg weitreichenden Konsequenzen haben wird.

Als Präsident der FDP Cham ist es mir wichtig, die Region Ennetsee zu stärken und zu vernetzen. So stellte ich mit meiner Partei der FDP Cham dem Gemeinderat den Antrag, Synergien mit der Nachbargemeinde zu prüfen, und legte gleichzeitig einen kreativen Lösungsvorschlag vor. Der LudoBus.

In der Vision könnte ein umgebauter Bus, analog ÖkiBus, dem Bedürfnis einer eigenen Chamer Ludothek Rechnung tragen. Der Ludothek-Bus «LudoBus» könnte von der Ludothek Hünenberg betrieben und von Cham unterstützt, gezielt die Schulhäuser in Cham, Hagendorn und Niederwil anfahren. Das wäre für Familien, Kindergärten und Tagesschulen vor Ort eine Bereicherung.

Der Gemeinderat ist in einer Umfrage dabei, die Bevölkerung zu fragen, ob eine stationäre oder eine mobile Lösung angestrebt werden soll.

Tao Gutekunst, Präsident, FDP Cham