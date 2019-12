Leserbrief Die CO2-Zahlen von Easyjet stimmen so nicht «Flugsteuern machen keinen Sinn», Ausgabe vom 20. November 02.12.2019, 14.02 Uhr

In der Schweiz beträgt der Anteil des Flugverkehrs an den CO2-Emissionen heute schon 14 Prozent (Jahr 2017, Quellen: BAZL, BAFU) und steigt weiter. Bei den anderen wichtigen CO2-Verursachern wie Privatverkehr und Gebäudeheizungen sind klimafreundlichere Technologien schon auf dem Vormarsch. Beim Flugverkehr ist dies in den nächsten zehn Jahren nicht absehbar. Die Flugindustrie wird sich dank des Drucks von Bevölkerung und Politik dieser Problematik zunehmend bewusst. Easyjet wagt deshalb nun eine Vorwärtsstrategie und zahlt neu jährlich 32 Millionen Franken an CO2-Kompensationen. Dies ist an sich durchaus zu begrüssen.