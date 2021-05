Leserbrief Die Credit Suisse im Sumpf der Skandale Zur Schweizer Grossbank 07.05.2021, 16.42 Uhr

Würden KMU-Betriebe, Ingenieure, Spitäler, Lokführer, Staatsbetriebe oder die Politik derart verantwortungslos und risikoreich arbeiten wie die Manager der CS, wäre die ganze Schweiz längst im Chaos versunken. Trotzdem nickt die Mehrheit der CS-Aktionäre die exorbitanten Boni jedes Jahr ab, auch wenn die Manager und VR-Leute kläglich scheitern. Völlig unverständlich. Das Verhalten der CS ist nicht entschuldbar, Herr Rohner! Jeder Chef oder jede Chefin eines KMU arbeitet anständiger und verantwortungsvoller als die CS-Spitze – und meistens ohne sich jährlich Millionen zuzuschanzen. Jede Pflegefachperson arbeitet für viel kleineren Lohn, aber mit grösserem Verantwortungsbewusstsein als die schlüpfrigen Banker, welche Gier und Macht über jede Moral stellen und grösste Risiken in Kauf nehmen. Und zwar gerade dann, wenn die Wahrscheinlichkeit gross ist, dass es in die Hosen geht.

Wo haben solche Menschen ihr Rüstzeug für den Beruf geholt? Hoffentlich nicht an Schweizer Hochschulen für Wirtschaft. Warum sind «Unfähigkeit in Führung von Unternehmen», «Ruinieren des Rufes des Finanzplatzes Schweiz» und «Gefährdung einer intakten Volkswirtschaft» nicht strafbar, wie das jeder Velodiebstahl zu Recht ist? Die CS hat jegliches Vertrauen selber verspielt. Es gibt nichts schönzureden. Laut dem neuen Chef soll jeder CS-Mitarbeitende ein «Risikomanager» sein. Tja, dann gute Nacht. Man sieht ja, wie unfähig sogar hochbezahlte Banker sind, Risiken einzuschätzen und mit ihnen sorgfältig umzugehen. Ich jedenfalls will keine Verbindung zu einer solch skandalträchtigen Bank, welche arrogant eine «Finanzcasino-Wirtschaft» betreibt (Zitat Professor Marc Chesney). Allgemein gilt: Aufgeblasene Bankderivate (Wetten) machen unsere Wirtschaft kaputt. Also: Kein einziger Steuerfranken für die CS!

Ueli Krasser, Hagendorn