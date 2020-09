Die erste Chamer Pilzverein-Präsidentin fand zufällig zu ihrer Leidenschaft Die quirlige Hünenbergerin Irène Peyer hat klare Zukunftsvisionen und will frischen Wind in den Verein bringen. Tijana Nikolic 21.09.2020, 05.00 Uhr

Irene Peyer, Präsidentin des Pilzvereins Cham, mit einem Hexen-Röhrling. Bild: Patrick Hürlimann (Hünenberg, 7. September 2020)

«Weingand Alois teilte den Anwesenden mit, dass von verschiedenen Seiten gewünscht worden sei, es möchte hier in Cham ein Verein für Pilzkunde gegründet werden. Der Weg nach Zug sei vielen zu weit. Die Anwesenden wurden um Ihre Ansicht gefragt. Alle waren dafür, dass hier ein Verein für Pilzkunde gegründet werde», heisst es im Gründungsprotokoll des Pilzvereins Cham von 1945. Gegründet wurde der Verein von sechs Herren aus Ennetsee, die schlussendlich Alois Weingand beim Gründungstreff zum Präsidenten wählten. Obwohl die Anzahl männlicher Mitglieder auch heute noch die der weiblichen überragt, ist die Vereinspräsidentin nach elf Präsidenten heute eine Frau. Irène Peyer aus Hünenberg ist die erste Präsidentin in den 75 Jahren Vereinsgeschichte.

Peyer hat ihre Mutter bereits als kleines Mädchen zum «Pilzen» begleitet. «Ich bin per Zufall vor drei Jahren mit einem Kollegen auf die Pilzsuche gegangen und es zog mir wieder sozusagen den Ärmel rein», erinnert sich Peyer. Einige Zeit später kam sie durch einen Zuger Pilzkontrolleur (siehe Box) zum Pilzverein Cham. Nach zwei Jahren wurde sie für das Präsidium vorgeschlagen, das sie nach anfänglichem Ablehnen schliesslich annahm. «Ich war zuerst etwas skeptisch, da mein mykologisches Wissen im Gegenzug zu anderen Mitgliedern, eher klein ist. Doch von denen wurde ich dazu ermutigt. Auch eine Frau im Präsidium fanden alle lässig», so die 58-Jährige, die seit 13 Jahren mit ihrem Partner in Hünenberg einen kleinen Hof mit zwei Pferden betreibt. Die Naturverbundenheit und die Liebe zum Wald hätten sich in ihrem erlernten Beruf als Floristin in ihr verankert. Auch an ihrem Fachwissen über Pilze arbeite die Präsidentin stetig weiter. Das Erlernen der Artenunterscheidung führte sie durch halb Europa.

Ein Virus, den man nicht mehr los wird

Es ginge beim Verein nicht nur um das Fachwissen, sondern auch um die Geselligkeit, die Freude am Thema und vor allem auch um die Repräsentation dieser spezifischen Vereinigung. «Ich habe unser Vereinsporträt überarbeitet, möchte an zukünftigen Anlässen und Ausstellungen mehr Präsenz zeigen und auch in den sozialen Medien aktiver sein», verrät Peyer ihre «Zukunftsvisionen». Dies damit neue und auch junge Mitglieder ihren Weg zum Pilzverein Cham finden: «Unser jüngstes Mitglied ist Anfang 30 und das Älteste über 80 Jahre alt. Vielleicht braucht es ein gewisses Alter, ab dem man die Freude am Pilzesammeln entdeckt.»

Die Faszination Pilz sei wie ein Virus, den man nicht mehr loswird: «Es gibt Pilzarten, die sich nach einem Schnitt oder beim Ankratzen in Sekunden farblich verändern.» Ebenfalls bekäme man beim Sammeln viel Bewegung beispielsweise auf dem Zugerberg oder im Hürital in Unterägeri und das Gleichgewichtstraining kommt auch zum Zuge. Peyer gehe manchmal in einer Woche bis zu drei Mal zum Sammeln, am besten nach Regentagen. Es könne durchaus auch vorkommen, dass man mit einem leeren Korb nach Hause kommt. «Und wenn ich mir bei einer Sorte nicht sicher bin, dann gehe zur Pilzkontrolle in Zug und lasse meinen Fund begutachten.»