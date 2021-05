Zug Die EVZ-Fans feiern ihre Meisterhelden mit Feuerwerk und lautem Gesang Es herrschen derzeit spezielle Umstände. Weil auch beim dritten Playoff-Finalspiel zwischen dem EV Zug und Genève-Servette in der Bossard-Arena nur gerade 50 Zuschauer zugelassen sind, fiebern die EVZ-Fans ihre Lieblinge eben auf dem Arenaplatz. Als beim dritten Playoff-Spiel im letzten Drittel alle Dämme brechen, beginnt eine Meisterfeier, wie sie Zug noch nie gesehen hat. Marco Morosoli 08.05.2021, 03.46 Uhr

EVZ-Fans auf dem Arenaplatz feiern den Schweizermeistertitel. Bild: Jan Pegaro

Offiziell liess der EVZ mitteilen, dass er am Freitag bei einem allfälligen Gewinn des Meistertitels im Anschluss an das dritte Playoff-Finalspiel gegen Genève-Servette keine Feier organisiere. Das werde später, wenn es die Umstände im Kampf gegen das Coronavirus wieder erlauben, jedoch nachgeholt. Eine Feier gab es trotzdem. Diese fing mehr als eine Stunde vor dem Beginn des dritten Spiels gegen Genève-Servette an, als sich einige Unentwegte unter dem Dach der Bossard-Arena installierten. Im Verlaufe der Partie fanden sich immer mehr EVZ-Fans auf dem Arenaplatz ein. Spätesten nach dem 2:1 durch Grégory Hoffmann in der 49. Minute glaubten viele EVZ-Fans, dass der zweite Meistertitel ihrer Lieblinge in greifbare Nähe gerückt ist.

EVZ-Stürmer Justin Abdelkader filmt die Fans mit seinem Smartphone. Bild: Jan Pegoraro

Von allen Seiten strömten sie auf den Arenaplatz. Die Ausdruck Arena bedeutet eigentlich Sandplatz, aber für die EVZ-Unterstützer verwandelte sie sich zu einer Festwiese. Sigi, er wollte seinen Idolen so nah wie nur möglich sein, schwenkte unentwegt eine übergrosse EVZ-Fahne. Er wollte auch erwähnt haben, wie diszipliniert die EVZ-Fans seien, da fast alle eine Mund-Nasen-Bedeckung trugen. Eine Feststellung, welche die Zuger Polizei wohl auch machte. Sie blieb unsichtbar.

Bild: Jan Pegaro

Mit der Schlusssirene intensivierten sich dann die Festivitäten. Immer wieder gab es Feuerwerk zu sehen und Megavulkane und Kracher aller Art zu sehen und zu hören.

Unter dem Dach der Bossard-Arenaplatz war der Pulvernebel so dicht, dass kaum noch einer eine ungetrübte Sicht auf den Balkon vor dem Restaurant 67 hatte, Dort sollten die stolzen Meistermacher kurze Zeit später auftauchen. Nadja aus Steinhausen, welche sicher selber als eine ‹Hardcore-Fanfrau› bezeichnet, hat sich den Gang mit ihrer Kollegin auf den Arenaplatz gegönnt. So nah kam sie den EVZ-Spielern in der Saison 2020/2021 nie. Ungefähr eine Stunde nach Spielschluss zeigten sich die Akteure des frischgebackenen Schweizer Meisters ihren Supportern. Und die Menge, welche meist mit Mund-Nasen-Bedeckung feiernd, kannte kaum ein halten mehr. Die verschiedensten Fan-Gesänge stimmte der Choreograf der EVZ-Supporter an. «Wer nicht springt, der ist kein Zuger. Olé, olé.» Glaubt nicht an Geister, der EVZ ist Schweizer-Meister.» und andere Ohrwürmer waren zu hören. Das Repertoire der EVZ-Fans ist breit aufgestellt. Derweil hängen in einer Reklametafel schon zwei EVZ-Stieren-Banner mit der Aufschrift «Schweizer Meister». Auch auf der General-Guisan-Strasse ist noch viel los. Es gibt dort kaum ein Fortkommen. Einer fährt sogar in seinem Cabrio herum. Wie lange, war nicht in Erfahrung zu bringen. In jedem Fall dürfte der Lenker schnell einmal kalte Glieder bekommen haben, denn temperaturmässig ist eher März als April 2021.

Viktor Alexandre, der dem EVZ schon in den verschiedensten Funktionen gedient hat, sagte zum zweiten Meistertitel der Zentralschweizer: «Die ganze Organisation hat diesen Titel mehr als verdient.» Diese Ansicht teilt auch Silvano Monn. Er habe viel zu lange gedauert, ehe dem EVZ der zweite Titelgewinn gelungen sei. Er spüre jetzt einfach «Freude, grosse Freude.» Monn arbeite in den späten Nullerjahren dieses Jahrtausends selbst einmal für den EVZ tätig. Monn ist mit ehemaligen Zuger Wirtschaftsförderer Hans Marti auf den Arenaplatz gekommen. Marti erklärte, dass er einst bei der Eröffnung der neuen Arena gefragt worden sei, was ein Titel des EVZ für die Stadt Zug, den Kanton und die Zentralschweiz bedeute. Marti sagt knapp aber aussagekräftig, dass der Schweizer Meister für die Region wichtig sei.

Der Meisterkübel ist in Zug Bild: Jan Pegaro

Auffällig ist bei der spontanen Meisterfeier ohne Drehbuch, dass alle Generationen vertreten sind. Pensionäre und Primarschüler feiern, als gäbe es keinen Altersunterschied. Ein Vater ist mit seinem Sohn aus dem Glarnerland nach Zug gefahren. Sein Sohn sei ein EVZ-Fan. Er dürfte auch einer sein, denn er hatte sich auch ein EVZ-Match-Trikot übergezogen, das auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Nachdem die EVZ-Meisterspieler sich im Balkon gezeigt hatten, machten sich die ersten Zuger Supporter auf den Heimweg. Das Feuerwerkpulver hatten die Feiernden verschossen. Doch einige hatten noch nicht genug vom zweiten Meistertitel und feierten unentwegt weiter. Um 2.30 Uhr befanden sich so immer noch Feiernde auf dem Arenaplatz. Sie zeigten wie der EVZ Stehvermögen.

Auch die ElitU20-Teams holte den Schweizer-Meistertitel

Was auch selten sein dürfte: Die EVZ-Organisation hat in dieser Saison gleich zwei Meistertitel geholt. Einen Monat vor dem Gewinn des Schweizer Meistertitels (7. Mai 2021) durch das Team in der National League schaffte das ElitU20-Team der Zuger das gleiche Kunststück. Ein jeder darf gespannt sein, was abgeht, wenn der EVZ seinen zweiten Meistertitel auch noch offiziell feiert. Der Massstab ist gesetzt.

Ebenfalls eine Erwähnung wert: Die Zuger Polizei liess die feiernden EVZ-Fans gewähren. Die meisten Supporter trugen eine Maske. Die Abstände wurden mehr oder weniger eingehalten. Zudem ging es anständig zu und her.

Bild: Jan Pegoraro Bild: Jan Pegoraro Bild: Jan Pegoraro Bild: Jan Pegoraro Bild: Jan Pegoraro Bild: Jan Pegoraro Bild: Jan Pegoraro Bild: Jan Pegoraro Bild: Jan Pegoraro Bild: Jan Pegoraro