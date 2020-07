Leserbrief Die Farbe des Lebens Zur Mohrenkopf-Diskussion 20.07.2020, 15.29 Uhr

Die vielen Diskussionen, Auseinandersetzungen bis aus dem Sortiment verbannen der so heiss geliebten Mohrenköpfe, sind doch einfach lächerlich und vergeudete Zeit. Warum nicht einfach den Namen auf «Moorenköpfe» ändern und alles bleibt beim Alten. Diese wunderbaren grossen und kleinen Schokoladenküsse; Schokoladenhäufchen in Weiss, Braun oder Schwarz, süssgefüllt mit verschiedenen Aromen, lieben wir doch alle – ob Gross oder Klein, Jung oder Alt. Seien es die von Dubler oder all die Eigenkreationen von Migros, Coop und allen anderen Verkaufsstellen.