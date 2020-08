Die FDP Risch-Rotkreuz stellt sich neu auf Nach dem angekündigten Rücktritt des Rischer Bauchefs Ruedi Knüsel (FDP) stellt sich Patrick Wahl als Kandidat zur Verfügung. 18.08.2020, 08.48 Uhr

Patrick Wahl. Bild: Lukas Schnurrenberger

Urs Gassmann. Bild: Lukas Schnurrenberger

(haz) Nach dem Rücktritt von Ruedi Knüsel als Bauchef, kandidiert Patrick Wahl für den Gemeinderat. Der Vorstand dankt gemäss Medienmitteilung der FDP Risch-Rotkreuz an dieser Stelle Ruedi Knüsel für seine erfolgreiche, weitsichtige, stets sorgfältige und engagierte Arbeit im Gemeinderat. Mit Patrick Wahl konnte die Partei einen in der Gemeinde sehr bekannten wie auch kompetenten Kandidaten gewinnen, welcher auch eine hohe Anerkennung und Akzeptanz in der Bevölkerung geniesst. Dies nicht zuletzt in der Funktion als Präsident der Bürgergemeinde.