Vereine&Verbände Die Feldmusik Baar bereitet sich aufs Winterkonzert vor Dank der Zeitumstellung konnten die Feldmusikerinnen und -musiker erholt proben. 04.11.2022, 19.05 Uhr

Die anspruchsvollen Stücke werden einstudiert. Bild: PD

Die Feldmusik Baar traf sich am letzten Oktoberwochenende zum Probensonntag. Der intensive Probentag begann morgens mit Registerproben, um sich sogleich in die anspruchsvollsten Werke zu vertiefen. Das gelungene Platzkonzert an der Zugermesse am Tag zuvor motivierte zusätzlich für den Probentag alles zu geben. Nach dem Auftritt an der Zuger Messe feierten die Musizierenden zusammen und pflegten ihre Kameradschaft.

Zum Glück gab die Zeitumstellung eine Stunde mehr Schlaf, so dass fast alle ausgeruht zur Probe erschienen. Nach dem feinen Mittagessen ging es zurück in die Aula Sennweid zur Gesamtprobe, um die musikalischen Feinheiten weiter auszuarbeiten. Der Dirigent Yannick Trares führte in sowohl lockerer als auch hoch konzentrierter Atmosphäre durch die Proben.

Die Feldmusik Baar freut sich, Sie am 4. Dezember um 17 Uhr zum Winterkonzert in der Kirche St. Martin willkommen zu heissen. Nach dem Konzert geht es im Pfarreiheim weiter mit einer kleinen Festwirtschaft. Lassen Sie sich verwöhnen mit Suppen, Kuchen und Getränken. Die Feldmusik Baar freut sich auf Ihren Besuch.

Für die Feldmusik Baar, Tobias Wallimann

