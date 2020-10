Die Finanzierung der Langzeitpflege im Kanton Zug gleicht sich den Nachbarkantonen an Durch die neue Praxis sollen Menschen, die mehr Pflege benötigen, finanziell entlastet werden. Auch der administrative Aufwand für die Gemeinden sinkt gemäss den Verantwortlichen mit der beschlossenen Regelung. Vanessa Varisco 30.10.2020, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ab nächstem Jahr ändert sich die Finanzierungspraxis der Pflegeleistungen in Pflege- und Altersheimen im Kanton Zug. Das teilte die kantonale Konferenz für Langzeitpflege kürzlich mit. Betroffen von der Änderung sind sowohl die stationären - so beispielsweise Heime - als auch die ambulanten Leistungen wie die Spitex.

In Sachen Versorgung der Bevölkerung durch Alters- und Pflegeleistungen sowie Dienstleistungen der Spitex liegt ein Grossteil der Kompetenz bei den Gemeinden. Jene haben dafür zu sorgen, dass nicht nur die Versorgung gewährleistet, sondern auch finanziert wird. In den vergangenen zwei Jahren haben sich die Zuger Gemeinden mit den Vor- und Nachteilen der bestehenden Praxis auseinandergesetzt. «Es war den Gemeinden schon länger bewusst, dass der Kanton Zug eine Sonderregelung hat», erklärt Roland Zerr, Präsident der Kommission Langzeitpflege, auf Anfrage.



Die Konferenz Langzeitpflege habe der Kommission Langzeitpflege im April 2018 den Auftrag erteilt, die Situation zu prüfen und zu bearbeiten. 2019 schlug eine gemischte Arbeitsgruppe (Kommission Langzeitpflege/Gesundheitsdirektion) im Rahmen eines Berichts über die Finanzierung der Langzeitpflege vor, die nun kommunizierte Regelung ab 2021 zu übernehmen.

Weniger administrativer Aufwand

Dabei kristallisierte sich eins heraus: Die Anrechnung an die Hilflosenentschädigung sorgte bislang für Diskussionen und rechtliche Auseinandersetzungen. Als «hilflos» gilt jemand, der Unterstützung bei alltäglichen Verrichtungen wie dem Anziehen, Essen oder Duschen braucht. «Hilflose» Menschen haben gemäss AHV Anspruch auf Entschädigung. Die Hilflosenentschädigung wurde im Tarif der Institutionen angerechnet.

Die Patienten konnten damit entsprechend nicht frei über die Hilflosenentschädigung verfügen. Die Gemeinden mussten das Wartejahr auf die Hilflosenentschädigung überbrücken. «Das war ein administrativer Aufwand, der mit dem neuen Modell wegfällt», so Zerr.

Hilflosenentschädigung wird direkt an Patienten ausbezahlt

Diese Änderung bedeutet nun folgendes: Die Anrechnung der Hilflosenentschädigung entfällt ab 2021, stattdessen steht jene Entschädigung den Patienten künftig als Einkommen zur Verfügung und kann für die Bezahlung der Patientenbeteiligung genutzt werden.



Im gleichen Zug soll denn auch die Patientenbeteiligung geregelt werden. Je nach Pflegestufe zahlen die Bewohner einen unterschiedlichen maximalen Prozentsatz des Krankenversicherungsbeitrags. Diese Änderung hat zur Folge, dass Menschen mit einem grossen Bedarf an täglicher Unterstützung – konkret ab der Pflegestufe 5 – finanziell entlastet werden. Die Mehrbelastungen werden durch die Bewohner in den Stufen 1 bis 4 abgefedert, jene werden ab dem nächsten Jahr mehr Zahlen müssen. Roland Zerr sagt dazu:

«Ab Pflegestufe 5 ist ein stationärer Aufenthalt in der Regel angebrachter als in den tieferen Stufen. Diese Personen benötigen Pflege. In den niedrigen Pflegestufen sind es oft soziale Indikationen für einen Heimaufenthalt.»

Gemäss Paul Iten, Präsident der Konferenz Langzeitpflege, bleibe die Belastung der Bewohner durch Beiträge an Pflegekosten «insgesamt in der gleichen Grössenordnung», nur variieren eben die Kosten je nach Pflegestufe.

Höhere Kosten für Spitexbezüger

Was soll sich mit dieser neuen Regelung nun ändern? Diese Frage wird klar beantwortet in der Mitteilung: «Mit dieser Neuregelung wird die Diskussion zur Rechtmässigkeit der Hilflosenentschädigung beendet.» Zerr zeigt sich überzeugt von der Änderung: «Mit der veränderten Pflegefinanzierung wird dem Grundsatz nachgelebt, dass pflegebedürftige Patientinnen und Patienten möglichst lange mit Spitexpflege zu Hause bleiben und nach Möglichkeit bei erhöhter Pflegebedürftigkeit in ein Pflegeheim eintreten.»

Steigen werden die Kosten für Bezüger der Spitex mit den neu beschlossenen Änderungen. Während die Klienten bis anhin 10 Prozent des Krankenversicherungsbeitrags für Abklärungen und Beratungen oder Behandlungs- und Grundpflege gezahlt haben, wird dieser Beitrag im nächsten Jahr auf 20 Prozent erhöht. Mit dem Systemwechsel wollte man sich unter anderem an das System in den Nachbarkantonen anpassen, da Personen auch in die umliegenden Kantone in Pflege-Institutionen gingen, führt Zerr aus.

Er erwartet, dass es Für- und Widersprecher bezüglich der neuen Regelung geben wird, es komme auf die Perspektive an. Genau wie Paul Iten findet aber auch Roland Zerr das neue System fair.