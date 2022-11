Fasnachtsbeginn in Zug, Walchwil und Steinhausen

Fasnacht 2023 Die fünfte Jahreszeit kann kommen In Zug, Steinhausen und Walchwil fand am 11. November traditionsgemäss der Start in die Fasnacht statt. 13.11.2022, 18.20 Uhr

Am 11. November um 11.11 Uhr geht sie jeweils offiziell los, die Fasnachtssaison. Das gilt im Kanton Zug insbesondere für die Zunft der Letzibuzäli aus Zug. Wie gewohnt wurde im Pulverturm das neue Fasnachtsoberhaupt begrüsst. Es ist Kronprinz Kurt II. Bohny. Kurz zuvor hat die Gesellschaft laut Medienmitteilung am Hauptbot beschlossen, dass in Zukunft auch Frauen als Oberhaupt gewählt werden dürfen. Dazu musste ein neuer Titel erfunden werden. Die Prinzen werden nun als Kronprinzen betitelt, Frauen künftig als Kronprinzessinnen.

In Walchwil haben weiterhin die Männer das Sagen. Mit Florian Müller und Patrick Willemsen wurden am Freitagabend die beiden neuen Hudiväter präsentiert. Sie werden unterstützt vom Fasnachtskomitee, der Fasnachtsgesellschaft sowie der Gemeinde und führen unter dem Motto «Walchwilla Kunterbunt» durch die fünfte Jahreszeit. Die Wahl – und damit auch ein grosser Umzug – findet nur alle drei Jahre statt.

Links: Die beiden Walchwiler Hudiväter Florian Müller in Gelb und Patrick Willemsen in Orange. Rechts: Kevin I. ist der neue Steivater in Steinhausen. Christina Lacher vom Vorstand der Fasnachtsgesellschaft half bei der Präsentation. Bild: Mathias Blattmann (Walchwil, 11. November 2022)

Steivater Kevin I.

Ganz anders in Steinhausen. Hier gibt es jedes Jahr einen neuen Steivater, oder eine Steimutter, der oder die die Fasnachtsgesellschaft anführt. Dieser wurde an der Fasnachtseröffnung am 11. November von den Steinhauser Steigrinde bekannt gegeben. Für die Fasnachtssaison 2023 ist es Kevin I. Gretener. Er wird die Steinhauser zusammen mit seinem Hofstaat in ein «Wunderland» entführen, heisst es vielsagend auf der Website des Vereins. (cro)

Das neue Fasnachtsoberhaupt in Steinhausen ist Kevin I (rechts). Unterstützt wird er hier von Christina Lacher, Mitglied des Vorstands der Fasnachtsgesellschaft. Bild: Mathias Blattmann (Steinhausen, 11. November 2022)