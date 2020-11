Die Gemeinde Hünenberg zeigt sich gegenüber einem behinderten Einwohner unbürokratisch Nach einer Wirbelsäulenerkrankung ist Christian Mächler körperlich eingeschränkt. Der Sozialdienst stellte ihm eine seltene Bestätigung aus. Raphael Biermayr 01.11.2020, 17.00 Uhr

Christian Mächler (74) kann seit einer Erkrankung an der Wirbelsäule im Herbst 2018 nicht während längerer Zeit stehen. Das liess er sich von einer Ärztin der Andreas-Klinik in Cham bestätigen, das Dokument liegt unserer Redaktion vor. Mächler wollte zusätzlich ein behördliches Schreiben über seine Behinderung, damit er dieses in den öffentlichen Verkehrsmitteln vorweisen kann.