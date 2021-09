Leserbrief Die Gesetze der Lebensrealität anpassen Zur Abstimmung über die «Ehe für alle» am 26. September 10.09.2021, 15.52 Uhr

Es ist immer wieder einmal notwendig, sich zu fragen: Entsprechen die aktuellen Gesetze noch der Realität in unserer Gesellschaft? Wir sehen immer wieder Veränderungen in unserer Gesellschaft, in Lebensstilen und Gewohnheiten. Gesetze unterliegen genau wie die Lebenswirklichkeit einem Wandel – das ist gut und richtig so.