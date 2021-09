Zuger Wasserversorgung: Die Grenzen verfliessen

QUELLEN IN ZUG Wasserversorgung: Wohin fliesst das Wasser und wer nutzt es? Im Kanton Zug sind 14 Wasserversorger tätig. Wegen unterschiedlicher natürlicher Voraussetzungen ist gegenseitige Hilfe unerlässlich. Raphael Biermayr 27.09.2021, 05.00 Uhr

Im Quellwasserstollen Kohlboden in der Nähe der Höllgrotten sammelt sich das Wasser aus der umliegenden Region – und wird in die Stadt Zürich geleitet.

Die Wasserversorgung gehört zu den sensibelsten Bereichen einer Gemeinschaft. Bricht sie zusammen, droht das Chaos. In früheren Zeiten galt die Brunnenvergiftung als Horrorszenario. Heutzutage sind es Hackerangriffe. Entsprechend zurückhaltend sind die Versorger mit ihren Auskünften; vor allem, wenn es um die genauen Standorte der Quellen für das Trinkwasser geht.

Auf die Frage unserer Zeitung beim Kanton nach einem Verzeichnis ist lediglich zu erfahren, dass über 2000 Quellen bekannt sind. Die meisten davon sind in Privatbesitz, in der Regel gehören sie zu Bauernhöfen. Einige davon werden auch zur öffentlichen Wasserversorgung genutzt – bei weitem nicht nur durch die WWZ AG, wie viele denken. Sie ist zwar die prominenteste Anbieterin, ist aber tatsächlich nur für drei von elf Gemeinden zuständig: Cham, Hünenberg und Zug.

Die restlichen teilen 13 Versorger unter sich auf. In Baar gibt es mit den Korporationen Baar-Dorf und Blickensdorf sowie der Genossenschaft Allenwinden und der Wasserversorgung Arbach gleich vier Anbieter. Auch in Unterägeri sind mit der Korporation und der Wasserversorgung Wilbrunnen zwei Versorger aktiv, Gleiches gilt für Menzingen. Hier deckt die Dorfgenossenschaft den grössten Teil ab, ausserdem verfügt der abgelegene Ortsteil Finstersee über eigenes Wasser. In Risch (Wassergenossenschaft Rotkreuz und Umgebung), Walchwil (Korporation), Steinhausen (Wasser- und Elektrizitätswerk), Oberägeri und Neuheim (jeweils die Einwohnergemeinde) ist eine Institution zuständig.

Im Berggebiet gelangt man kaum an Grundwasser

In den Gemeinden mit starker Hanglage ist nicht Grund- sondern Quellwasser am stärksten vertreten. Das zeigt sich etwa in Walchwil, wo die 36 Quellen zur gesamten Wasserförderung über 97 Prozent beitragen. Oder in Unterägeri, wo die Korporation – seit 125 Jahren für die Wasserversorgung zuständig – 57 Quellen nutzt und damit 2020 rund 8800 von 8950 Einwohnern mit über 90 Prozent Quellwasser versorgte. In der Nachbargemeinde Oberägeri tragen die 14 Quellen 77 Prozent zur Wassergewinnung bei.

Am meisten Quellen, nämlich 85, zapft die WWZ an; bis auf eine liegen diese im Lorzentobel. Das Unternehmen bringt das Wasser in Leitungen von total 375 Kilometern Länge zu ihren Kunden im Kanton Zug. 2020 nutzten die Verbraucher 4,93 Millionen Kubikmeter Wasser – so viel wie nie zuvor. Dies stammte zur Hälfte aus Quellen und zur anderen Hälfte aus Grundwasser. Apropos Grundwasser: Die Steinhauser zeichnet die Eigenart aus, dass sie ausschliesslich Wasser dieser Herkunft trinken. Drei der vier Brunnen, mit denen es gefördert wird, stehen auf ihrem Gebiet, einer ennet der Kantonsgrenze in Uerzlikon ZH.

Ebenfalls interkantonal agiert die Wassergenossenschaft Rotkreuz und Umgebung. Manche der 18 erschlossenen Quellen liegen im Gebiet Steintobel auf Meierskappeler, also Luzerner Boden. Der Quellwasseranteil am Trinkwasser in der Gemeinde Risch ist gering: Im Jahr 2020 waren es lediglich sechs Prozent.

Hilfe über die Kantons- und Gemeindegrenzen hinweg

Über eine Gemeinde- sowie eine Kantonsgrenze hinaus agiert die Wasserversorgung Neuheim. Zwölf Quellen versorgen 90 Prozent der Bevölkerung, eine davon liegt auf Menzinger Gebiet. Und vor langer Zeit verkauften Grundeigentümer den Stadtzürchern ergiebige Quellen. Heute verfügen Zürich und Neuheim über einen Netzverbund. Der Kanton Zug verlangt zudem eine Gebühr für das Ableiten des Wassers nach Zürich über sein Gebiet (siehe separaten Artikel). «Exklusives» Wasser trinkt man hingegen in Finstersee, das mit einer Quelle auskommt. Bei Engpässen hilft eine Notverbindung zum Nachbarn Menzingen, wo 15 Quellen und zwei Grundwasserpumpwerke genutzt werden.

Der Kanton Zug wächst überall. Mit der steigenden Einwohnerzahl nimmt der Druck auch auf die Wasserversorger zu, zumal auf die kleinen. Die Wasserversorgungs-Genossenschaft Allenwinden (WGA) beispielsweise ist auf der Suche nach Optionen zu ihren derzeit acht genutzten Quellen. So liess der Vorstand abklären, ob im Bünterried nutzbares Grundwasser vorhanden ist. Das ist zwar der Fall, doch es liege zu tief für eine wirtschaftliche Nutzung, steht in der dieses Jahr erschienenen Broschüre zum 75-Jahr-Jubiläum der WGA.

Notlagen können die Allenwindner stattdessen durch Verbünde mit der WWZ und der Korporation Unterägeri abfedern. Das Stichwort lautet also Zusammenarbeit. Es zeigt sich. So hart sie in anderen Zusammenhängen sein mögen: Im Bereich Wasserversorgung sind die Grenzen aufgeweicht.

Hinweis: Die Angaben stammen aus einer Umfrage bei allen Wasserversorgern beziehungsweise deren Internetauftritten.