Leserbrief Die Haltung aus Würde und aufrechtem Gang Antwort auf den Leserbrief «Ein vermeidbares Desaster», Ausgabe vom 4. Oktober 09.10.2022, 13.10 Uhr

Entgegen der oft kolportierten Auffassung, wonach «man gar nicht mehr sagen/schreiben dürfe, was man denke», halte ich es eindeutig damit, dass sich jedermann womit auch immer zu Wort melden darf und soll. Bloss darf man sich dann nicht wundern, wie Daniel Wirz mit seinem kürzlich in diesen Spalten veröffentlichen Leserbrief, wenn sich andere zu solchem Stuss dann vernehmen lassen – wie ich. Die westlichen, freien Länder giessen nicht Öl ins Feuer, sie helfen einem barbarisch überfallenen Land, sich gegen gnadenlose, entmenschlichte Horden zu wehren.

Der Irre und Verbrecher, der zusammen mit seiner Clique im Kreml Zehntausende ermorden lässt und in den Tod schickt, hat ein Alleinstellungsmerkmal: Er ist der Verantwortliche für das, was in der Ukraine geschieht, er allein. Seine wahnhaften und aberwitzigen Lügen mögen Menschen wie der Leserbriefschreiber glauben. Untertänigste Medien? Hier, bei uns? Oder meinte er damit allenfalls doch die russischen, wie jeder halbwegs normale Mensch nach bald acht Monaten Krieg mitbekommen haben müsste? Der Westen respektive die Nato schürt die Eskalation? Nicht die Nato ist der Grund für die russischen Verbrechen, sonst hätte der Kreml längst auch an den Grenzen der neuen Nato-Mitglieder Schweden und Finnland zum Halali geblasen. Es ist der «goût de miel» der Freiheit, der aus der Ukraine nach Russland rein wabert und die Leute dort infizieren könnte.

Der ewige Antiamerikanismus: Wie 1944 sind es wiederum die USA, die im Wesentlichen ihren Schutzschirm über der Ukraine, über Europa und damit auch der Schweiz ausbreiten und uns davor bewahren, vom mörderischen russischen Regime dem Erdboden gleichgemacht zu werden. So wahr ich hier schreibe: Als bald Siebzigjähriger würde auch ich noch nach dem Sturmgewehr greifen und helfen, unser Land zu verteidigen, wenn die Alternative ein Regime des teuflischen Kalibers Russland wäre.

Das ist die Haltung aus Würde und aufrechtem Gang, die der Leserbriefschreiber seine Kinder/Enkel lehren sollte, nicht das Kuschen vor monströsen Kriegsverbrechern, die morden, vergewaltigen, foltern und plündern lassen. In der Tat: Der Krieg in der Ukraine ist ein von Russland ohne Not angezetteltes Desaster, das, wie Figura zeigt, niemand verhindern konnte. Der Leserbriefschreiber hätte es immerhin in der Hand gehabt, das Desaster seines vor Verschwörungstheorien und Unkenntnis strotzenden Beitrags – wohin er bereits in der Coronakrise tendierte – zu vermeiden.

Werner Gerber, Allenwinden