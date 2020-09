Der Kanton Zug ist mit sämtlichen Hochbauprojekten im Verzug

Die Verzögerung bei der Umsetzung der Hochbaustrategie aus dem Jahr 2017 ist laut dem Baudirektor Florian Weber kein Problem und erklärbar.

Vanessa Varisco 22.09.2020, 05.00 Uhr

Ein Blick in die Hochbaustrategie des Kantons Zug, die 2017 präsentiert wurde, zeigt: Alle Projekte sind heute gegenüber dem damaligen Zeitplan ein bis drei Jahre im Verzug. Deshalb die Frage an den Mann, der aktuell die Zügel in der Hand hält, wenn es um das kantonale Zuger Bauwesen geht. Baudirektor Florian Weber: Gibt es Grund zur Besorgnis? «Auch mit diesen Verzögerungen sind wir absolut auf Kurs», verneint Weber. «Denn die Strategie von 2017 stellte lediglich einen groben Zeitplan dar. Je weiter die Planung fortgeschritten ist, desto besser kann abgeschätzt werden, wann die Projekte realisierbar sind.»

Zeitplan für die Hochbauten (vv) Florian Weber erläutert den aktuellen Stand der Projekte: Beim Areal des ehemaligen Kantonsspitals läuft bis 2021 der Ideen- und Investorenwettbewerb. Im gleichen Jahr soll der Baurechtsvertrag dem Kantonsrat vorgelegt werden. Geplant ist eine zweijährige Bauzeit von 2027 bis 2029. Für das Theilerhaus auf dem Areal der Hofstrasse wurde kürzlich der Planungskredit genehmigt. Das Gebäude ist seit über 20 Jahre in kantonalem Besitz und stand lange Zeit leer. Wird der Baukredit nächstes Jahr vom Kantonsrat befürwortet und erfolgt der Baustart 2023, dürfte das Theilerhaus 2024 bezugsbereit sein. Auf demselben Perimeter stehen die Sanierung der Shedhalle und der Neubau des Staatsarchivs an. Ein Baukredit soll dem Kantonsrat 2022 oder 2023 vorgelegt werden. Die Shedhalle soll 2026 und das Staatsarchiv 2027 den Betrieb aufnehmen können. Neue Durchgangsstation soll 2025 fertig sein Bereits genehmigt wurde der Planungskredit für die Durchgangsstation Steinhausen. Die Realisierung ist für die Jahre 2023 bis 2024 angedacht, sodass die Station 2025 eröffnet werden könnte. Der Neubau des Hauptstützpunkts der Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB), gekoppelt mit der Zentrale der Rettungsdienste, verfügt über einen genehmigten Planungs- und Baukredit. Speziell ist: Das Projekt wird bis 2022 ausgearbeitet und danach übernehmen die ZVB die Projektverantwortung. Der Kanton ist dann nur für den Mieterausbau der Zentrale der Rettungsdienste zuständig. Letztere soll 2027 bezogen werden, der Hauptstützpunkt 2032.

Rund 340 Millionen Franken will der Kanton in seine Hochbauten investieren. Das wurde 2017 festgelegt, als die damalige Baudirektion einen Fahrplan für die wichtigsten Neubauten und Sanierungen erstellte. Dazu gehören: das Areal bei der Hofstrasse mit dem Theilerhaus (Sanierung und Neubau des Staatsarchivs), die Durchgangsstation für Asylbewerberinnen und Asylbewerber in Steinhausen (Neubau), der Stützpunkt der Zuger Verkehrsbetriebe (Neubau) sowie das Gebiet des ehemaligen Kantonsspitals (Neubau). Bei Letzterem läuft gerade der Investorenwettbewerb, wobei laut Weber vier Teams noch im Rennen sind (Zeitplan siehe Box). Die Gebäude stehen insofern in einer Abhängigkeit zueinander, weil das ehemalige Kantonsspital Raum für Provisorien bietet – etwa dann, wenn die neue Durchgangsstation gebaut oder die Shedhalle saniert wird.

Politischer Prozess kann zu Verzögerung führen

«Der Fokus liegt auf den Projekten der gültigen Hochbaustrategie. Sie werden alle gleichermassen vorangetrieben», betont Regierungsrat Weber. Es gelte, die Gebäude freizuspielen und stets das Gesamtbild im Auge zu behalten. Die Verzögerung erachtet er nicht bloss als wenig gravierend, sondern auch als vorgängig schwer einschätzbar. «Die Bauprojekte sind von politischen Entscheiden abhängig. Wenn beispielsweise einer Bauvorlage im Kantonsrat nicht zugestimmt wird und diese dann eine Ehrenrunde dreht, verschiebt das den Zeitplan schnell einmal um ein Jahr nach hinten.» Dass die Gremien sich einbringen können, sei ausserdem wichtig», ergänzt der Baudirektor, «da die genannten Bauten für den Kanton Zug einst prägend sein werden.»

Einen Plan B gibt es nicht

Fakt ist: Laut der aktuellen Strategie stehen die Projekte in Abhängigkeit zueinander. Wird ein Projekt verzögert, hat das unter Umständen Einfluss auf die anderen Vorhaben. Als Risiko erachtet der Baudirektor die momentane Situation trotzdem nicht. «Weil wir bei allen Projekten im Zeitplan und darum die Abhängigkeiten wohl überschaubar sind.» Einen Plan B gibt es nicht, betonte schon Webers Vorgänger Urs Hürlimann. Denn die Abhängigkeit der zu entwickelnden Areale sei gegeben. Einen Plan B zu erarbeiten, steht im Moment nicht auf der Agenda, stellt auch Weber klar und ergänzt: «Wir sind nämlich bezüglich der Umsetzung unserer Strategie zuversichtlich.»