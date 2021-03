Reportage Die Holzernte gehört zu den gefährlichsten Tätigkeiten – was die Teilnehmer am Kurs in Baar lernen Bäume zu fällen und das Holz zu transportieren, sind Arbeiten, die Fachwissen, Geschick und die richtige Ausstattung erfordert. Um Unfälle zu vermeiden, gilt neu ein Obligatorium für Kurse zur Arbeitssicherheit. Ein Augenschein vor Ort. Cornelia Bisch 01.03.2021, 05.00 Uhr

Im Weiterführungskurs Holzerei übt der junge Landwirt René Schuler das Fällen einer über 100-jährigen Fichte. Der erste Schritt nach der Bestimmung der Fallrichtung ist das Anschroten der Wurzelanläufe. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 25. Februar 2021)

Im Wald der Baarer Aussengemeinde Walterswil ist heute keine Ruhe zu finden. Von weitem schon hört man mehrere Motorsägen ohrenbetäubend lärmen. Der letzte Holzerkurs der Saison 2020/21 ist in vollem Gange. «Die Kurse finden jeweils ab Herbst bis Frühling nach Bedarf statt», erklärt Raphaela Tinner vom Zuger Amt für Wald und Wild, das die Kurse koordiniert. Im Winter sei die Holzerzeit. «Dann wachsen die Bäume nicht stark und tragen meistens keine Blätter, sie sind in der Wachstumsruhe. Ausserdem nimmt der gefrorene Boden weniger Schaden durch die Fahrzeuge, mit denen der Abtransport der Stämme bewerkstelligt wird.» Dies sei bereits der zehnte Lehrgang der Saison. Sie erklärt:

«Seit 2017 schreibt das Waldgesetz ein Obligatorium für den zehntägigen Kurs mit einer Übergangsfrist bis 2022 vor.»

Wer den Kurs also noch nicht absolviert hat und Holz für den Verkauf ernten will, muss sich auf die Socken machen (siehe Kasten).

Kurspflicht für die kommerzielle Holzernte (cb) Laut Information des Amts für Wald und Wild Zug gehört die Waldarbeit schweizweit zu den gefährlichsten Arbeitsfeldern mit einer hohen Unfallrate. Die Einhaltung von Sicherheitsregeln, die richtige Einschätzung der Situation im Wald sowie der eigenen Fähigkeiten sind für jeden Waldarbeiter überlebenswichtig. Aufgrund einer Änderung des eidgenössischen Waldgesetzes gilt deshalb ab Januar 2022 eine zehntägige Kurspflicht für Personen, welche Holzerntearbeiten im Wald ausführen. Davon ausgenommen sind Fachleute mit forstlicher Grundausbildung (Forstwart) und Waldeigentümer, die im eigenen Wald ausschliesslich Holz für den Eigengebrauch bereitstellen. Das Amt für Wald und Wild Zug koordiniert die Kurse in Zusammenarbeit mit Wald Schweiz und übernimmt 50 Prozent der Kurskosten für Teilnehmer aus Zug. Weitere Infos unter www.zg.ch

Sicherheit ist oberstes Gebot

Die zehn Kurstage werden in zwei Etappen durchgeführt. «Man unterscheidet den Basis- und den Weiterführungskurs Holzernte», legt Tinner dar und ergänzt:

«Dazwischen wird ein bis zwei Jahre Praxiserfahrung empfohlen.»

Der Inhalt besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Es geht um Holzernte und -abtransport, also um die Frage, wie man Bäume aller Art und Alter in unterschiedlichem Gelände und verschiedenen Waldgesellschaften fällt und birgt.

Alles überlagerndes Thema ist die Sicherheit der Arbeiter, der Waldbenützer und -bewohner sowie der Schutz der umgebenden Pflanzen und des Waldbodens. Tinner betont:

«Am gefährlichsten sind etwa herunterfallende oder zurückschnellende Äste sowie Schnittverletzung durch die Säge.»

Bei Sturmholz bestehe ausserdem die Gefahr von Spannungen im Holz, die sich plötzlich unkontrolliert entladen würden. «Um dieses Holz zu ernten, muss man viel Erfahrung haben.»

Jeder Holzarbeiter füllt vor der Arbeit im Wald eine Notfallkarte aus mit Notfallnummern, den Koordinaten seines Standorts sowie Angaben zur Person. Die Ausrüstung, bestehend aus einer Motorsäge, Schnittschutzkleidung und Helm, bringen die Holzerkursteilnehmer selbst mit.

Auch ein Forstunternehmer ist dabei

Die fünf Teilnehmer unter der Leitung von Pascal Schönmann von «Wald Schweiz», die bereits den Weiterführungskurs absolvieren, könnten unterschiedlicher nicht sein. Der 23-jährige Landwirt René Schuler aus Edlibach, der sich an einem zirka 120 Jahre alten, mächtigen Fichtenstamm zu schaffen macht, erntet erst seit einigen Jahren Holz, während sein Kurskollege Hans Bieri aus Baar bereits 40 Jahre Erfahrung als Forstunternehmer hat. «Ich lerne hier nicht viel Neues», sagt der Routinier, führt aber aus:

«Es ist trotzdem gut, dass auch ich den Kurs absolvieren muss. Das Obligatorium soll für alle gelten.»

Dem stimmt auch Raphaela Tinner zu: «Ausserdem ist es gut, seine eigenen, eingespielten Arbeitsabläufe zwischendurch zu überdenken und anzupassen.»

Dieser Baum muss mit Hilfe einer Seilwinde in die richtige Fallrichtung gezogen werden. Kursteilnehmer Hans Bieri (links) zeigt die Richtung an. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 25. Februar 2021)

Hans Bieri macht sich mit einem Kollegen an eine besonders schwierige Aufgabe: Er fällt einen Baum an starker Hanglage und mit Abwärtsneigung, der jedoch bergwärts fallen soll. Kursleiter Schönemann erklärt:

«Man wählt die Fallrichtung so, dass möglichst wenig Schaden an Jungwald und Boden entsteht.»

In diesem Fall wäre die Fallrichtung talwärts auch insofern ungünstig, als dass der Baum nahe am Waldrand steht, der an ein offenes Landwirtschaftsgebiet grenzt. «Wenn ein Baum fällt, hinterlässt er zahlreiche kleine Äste und Teile der Rinde», so Bieri. «Die müssten wir dann alle vom Land entfernen.» Dann also doch lieber die entgegengesetzte Richtung, wo die Waldbewohner das Kleinholz als Nahrungsquelle und Lebensraum schätzen. In diesem Fall muss man jedoch den Gesetzen der Schwerkraft widerstehen, was mit Hilfe eines Traktors und einer Seilwinde geschieht, die den Stamm im richtigen Moment in die korrekte Richtung zieht.

Holzen ist Präzisions- und Schwerstarbeit

Durch das geschickte Ansägen oder Anschroten, wie es umgangssprachlich genannt wird, der Wurzelanläufe wird der Stamm geschmälert und fürs Fällen vorbereitet.

Kursteilnehmer Hans Bieri schneidet eine Fallkerbe in den Stamm. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 25. Februar 2021)

Eine Fallkerbe wird in den Stamm geschnitten, ein Band oder Scharnier an der gewünschten Bruchstelle stehengelassen. Dann wird die Umgebung gesichert und ein Fluchtort für die Arbeiter festgelegt. Nach der Sicherung der Fallstelle erfolgt ein kurzer Ruck der Seilwinde und krachend fällt der Stamm zu Boden.

Vorsicht, Baum fällt. Video: Stefan Kaiser (Baar, 25. Februar 2021)

Derweil hat sich auch René Schulers Säge durch den dicken Stamm gearbeitet. «Das Schwert meiner Säge ist fast ein wenig zu kurz für diesen grossen Durchmesser», stellt er fest und wischt sich den Schweiss von der Stirn. Holzen ist Schwerstarbeit. Bevor er den ultimativen Schnitt ausführt kontrolliert der junge Landwirt die geplante Fallrichtung des Stamms mit Hilfe eines Doppelmeters und einer Markierung im Gelände. Alles passt. Sein Kollege begibt sich auf den nahe gelegenen Waldweg, um diesen zu sichern. Schuler stösst einen letzten Warnruf aus und lässt den kapitalen Stamm schliesslich mit Hilfe von Keilen exakt in die vorgesehene Schneise fallen.

Nun müssen die Stämme noch entastet, an die Waldstrasse vorgerückt, aus dem Wald und in die Sägerei oder an einen anderen Endbestimmungsort transportiert werden. Auch dabei gilt es, so wenig Schaden wie möglich an Jungpflanzen, Boden und Wegen zu verursachen und sämtliche Sicherheitsvorschriften einzuhalten.

Nachdem der Baum gefällt ist, werden noch Feinarbeiten vorgenommen. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 25. Februar 2021)

Denn auch liegende Stämme können ins Rollen geraten und Leben gefährden. «Diese Kurse werden seit dem Sturm Lothar in der Schweiz angeboten», erzählt Raphaela Tinner. «Das hat enorm viel gebracht.» Das Obligatorium werde die Unfallzahlen nochmals erheblich reduzieren, ist sie überzeugt.