Die Husistein-Musik gibt in Walchwil ein Gratiskonzert Am 1. Februar gastiert die Husistein-Musik im Gemeindesaal Walchwil. 16.01.2020, 15.12 Uhr

Bald in Walchwil: Die Husistein-Musik mit Lukas Erni, Andri Mischol, Rita Rohrer, Armin Müller und Evi Güdel-Tanner (von links). Bild: PD

(bier) In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sehr bekannt, nach 1900 in Vergessenheit geraten: die Husistein-Musik. Dabei handelte es sich im Original um eine Tanzmusikgesellschaft aus dem Luzerner Hinterland, gegründet von Anton Husistein aus Ettiswil, der 1799 geboren wurde. Der gelernte Schuhmacher hatte in seinem Beruf viel mit Pech und Pechfäden zu tun, weshalb er Pächtöneli genannt wurde.