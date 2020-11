Die Integration ist geglückt: Das Doku-Zug ist neu in der Bibliothek Zug Ab November gehören die Themendossiers des Dokumentationszentrums zur «Zuger Sammlung und Dokumentation» der Bibliothek Zug. 02.11.2020, 12.07 Uhr

Philipp Föhn räumt eine von 6750 Schachteln mit Themendossiers am neuen Standort im Kulturgüterschutzraum der Bibliothek Zug ein. Bild: PD

(cro) Die Bibliothek Zug hat einen neuen Schatz: Die umfangreiche zeitgeschichtliche Dokumentation von doku-zug.ch ergänzt die Zuger Sammlung der Bibliothek Zug und wertet sie auf. Durch die Übernahme der zirka 4600 Themendossiers und Weiterführung der Zuger Dossiers können die Kundinnen und Kunden der Bibliothek Zug künftig niederschwellig und vertieft zu Themen aus Politik, Wirtschaft und Kultur recherchieren, heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt Zug. «20 Tonnen Material haben in der Bibliothek Zug einen neuen Platz gefunden. Wir freuen uns zusammen mit unseren Nutzerinnen und Nutzern über all die Schätze, die darin zu entdecken sind», wird Bibliotheksleiterin Pia Rutishauser zitiert.